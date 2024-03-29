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«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (31.03.2024)

вчера, 18:09
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.85. Поставить на «Арсенал» можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» в очередной раз ведет борьбу за чемпионство и на данный момент идет на третьем месте. В активе «горожан» 63 балла, но он отстает всего на один пункт сразу от двух конкурентов. Только победа может считаться настоящим успехом для Гвардиолы, ведь команда как минимум выйдет в этом случае на вторую позицию. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились победой в кубке ФА над «Ньюкаслом» (2:0) и ничьей с «Ливерпулем» в чемпионате (1:1).

«Арсенал» по-настоящему вклинился в борьбу за чемпионство и сейчас ему предстоит настоящее испытание. Команда идет на первом месте с 64 баллами, но опережает «Ливерпуль» только по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Манчестер Сити» «канониров» устроит даже ничья, ведь матч очень ответственный и проходит на поле соперника. В прошлом туре «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» (2:1), а в Лиге чемпионов только в серии пенальти прошел «Порту» (2:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» не проигрывает уже 22 матча подряд во всех турнирах
  • «Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти поединков у «Арсенала» за последнее время
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» имеет преимущество у букмекеров и будет играть только с упором на победу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:40
Манчестер дома безусловно будет давить и пытаться взять верх над соперником, особенно учитывая обидное поражение в первом круге, но есть ощущение, что Арсенал сможет как минимум сдержать давление соперника. Думаю в плане мотивации Канониры уж точно не уступят и продолжат максимум сил тратить именно на АПЛ. Да и вообще в топ противостояниях в Англии, команды претрндующие на титул или высокие места нередко, даже выкладываась на полную по тем или иным причинам не выявляют победителя. Поэтому считаю как бы не проходил матч, по итогу мы увидим ничью.
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