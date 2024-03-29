«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (31.03.2024)

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вчера, 18:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.85. Поставить на «Арсенал» можно по 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» в очередной раз ведет борьбу за чемпионство и на данный момент идет на третьем месте. В активе «горожан» 63 балла, но он отстает всего на один пункт сразу от двух конкурентов. Только победа может считаться настоящим успехом для Гвардиолы, ведь команда как минимум выйдет в этом случае на вторую позицию. Два последних поединка «Манчестер Сити» завершились победой в кубке ФА над «Ньюкаслом» (2:0) и ничьей с «Ливерпулем» в чемпионате (1:1).

«Арсенал» по-настоящему вклинился в борьбу за чемпионство и сейчас ему предстоит настоящее испытание. Команда идет на первом месте с 64 баллами, но опережает «Ливерпуль» только по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Манчестер Сити» «канониров» устроит даже ничья, ведь матч очень ответственный и проходит на поле соперника. В прошлом туре «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» (2:1), а в Лиге чемпионов только в серии пенальти прошел «Порту» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает уже 22 матча подряд во всех турнирах

«Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти поединков у «Арсенала» за последнее время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» имеет преимущество у букмекеров и будет играть только с упором на победу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.