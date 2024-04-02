«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024)

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вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче являются «горожане». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Астон Виллы» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Манчестер Сити» не смог переиграть на прошлых выходных «Арсенал» в Лондоне (0:0) и остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ . «Горожане» имеют в активе 64 балла и отстают от лидера на три пункта. В свою очередь хозяева опережают нынешнего соперника на пять очков, и победа в этой игре еще больше увеличит это расстояние. В еще одной недавней игре «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в рамках кубка ФА .

«Астон Вилла» остается в зоне Лиги чемпионов, но удержаться в ней до конца сезона выглядит маловероятным. Команда идет на четвертом месте с 59 баллами и отстает от «горожан» на пять пунктов, но представить себе победу над подопечными Гвардиолы очень сложно. Даже ничья будет считаться большим достижением для «Астон Виллы», которая в двух последних встречах обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Горожане» выиграли семь из десяти последних матчей при трех ничьих

«Астон Вилла» проиграла лишь одну встречу из десяти последних на выезде

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти поединков с «Астон Виллой» за последнее время

Пять из шести последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой результативно и в этот раз вероятнее всего ничего не изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.