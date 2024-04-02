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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2024)

вчера, 15:33
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче являются «горожане». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Астон Виллы» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Манчестер Сити» не смог переиграть на прошлых выходных «Арсенал» в Лондоне (0:0) и остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» имеют в активе 64 балла и отстают от лидера на три пункта. В свою очередь хозяева опережают нынешнего соперника на пять очков, и победа в этой игре еще больше увеличит это расстояние. В еще одной недавней игре «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в рамках кубка ФА.

«Астон Вилла» остается в зоне Лиги чемпионов, но удержаться в ней до конца сезона выглядит маловероятным. Команда идет на четвертом месте с 59 баллами и отстает от «горожан» на пять пунктов, но представить себе победу над подопечными Гвардиолы очень сложно. Даже ничья будет считаться большим достижением для «Астон Виллы», которая в двух последних встречах обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Горожане» выиграли семь из десяти последних матчей при трех ничьих
  • «Астон Вилла» проиграла лишь одну встречу из десяти последних на выезде
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти поединков с «Астон Виллой» за последнее время
  • Пять из шести последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой результативно и в этот раз вероятнее всего ничего не изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:25
Букмекеры уже по привычке дают на победу Манчестера Сити ничтожно маленький коэффициент. Но я вообще не жду лёгкой виктории хозяев. Да, как ни крути, в классе "горожане" превосходят оппонента. Но Астон Вилла выдаёт свой лучший сезон за долгие годы. А сам Манчестер Сити в последнее время редко стал побеждать с разницей более чем в один мяч. Думаю, что здесь не только плюсовая фора на бирмингемцев может зайти. Вообще не удивлюсь, если "львы" смогут отобрать очки у пока ещё действующих чемпионов страны. Но всё же, перестраховка не помешает. Мой выбор - фора (+1,5) на гостей. А если вы не согласны со ставкой или не хотите априори лезть в исход поединка, то можете за 1,64 заиграть гол гостей. Никакой гарантии, естественно, в нём нет. Но всё же вероятность того, что Астон Вилла забьёт повыше, чем что не забьёт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:49
Этот матч может получится весьма результативным - ТБ (3).
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