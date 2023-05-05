«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2023)

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вчера, 06:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.16. Поставить на «Лидс» можно за 15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Манчестер Сити» уже давно не проигрывает во всех турнирах и имеет отличные шансы на чемпионство, хотя еще пару месяцев назад в это мало верилось. Сейчас «горожане» лидируют в АПЛ с 79 баллами и на один балл опережают «Арсенал», при этом имея игру в запасе. В прошлом поединке подопечные Гвардиолы на своем поле крупно обыграли «Вест Хэм» (3:0), а ранее переиграли «Фулхэм» на выезде (2:1).

«Лидс» набрал всего один балл в пяти последних турах АПЛ и находится в одном шаге от зоны вылета. Переда стартом очередного тура в АПЛ коллектив располагается на 17 месте с 30 очками, опережая «Ноттингем Форест» только по лучшей разнице мячей. В предстоящей встрече гостям трудно рассчитывать на очки, что усложняет ситуацию. Два последних матча «Лидса» завершились крупным поражением от «Борнмута» (1:4) и ничьей с «Лестером» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 14 из 15 последних домашних поединков

Четыре последних мата «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл три последних матча с «Лидсом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле выступает очень мощно и наверняка не будет иметь проблем в предстоящем поединке. Сделать ставку на «горожан» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.