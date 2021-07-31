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«Мариуполь» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.08.2021)

вчера, 20:18

В очередном матче Украинской Премьер-Лиги «Десна» приедет в гости к «Мариуполю». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.993.531.93
Фонбет 3.95 3.65 1.90
Мелбет 3.82 3.48 1.96
1XBET 3.82 3.48 1.97
BetBoom 3.75 3.45 1.97

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом поединка букмекеры видят гостей, поставить на которых можно по коэффициенту 2. Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.73, а вот в случае ничьи зайдет коэффициент 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Мариуполь» начал чемпионат с ничьи против «Львова» (1:1), в этом матче приазовская команда реализовала чуть ли не единственный свой момент за всю игру. Коллектив состоит преимущественно из молодых игроков, которым не хватает стабильности и всегда трудно предположить, как они сыграют в следующем поединке.

У «Десны» были некоторые кадровые проблемы перед началом чемпионата, но в первом матче команде из Чернигова удалось обыграть «Черноморец» (3:0). Эта победа должна придать подопечным Александра Рябоконя уверенности в собственных силах, что, конечно же, отразится на итоговых результатах в ближайших турах.

Информация для ставок

  • «Мариуполь» одержал победу лишь в двух из четырнадцати последних официальных поединков
  • В последних пяти официальных играх с участием «Десны» судья достает из кармана красную карточку
  • «Десна» забивает в пяти матчах подряд
  • Последняя очная встреча завершилась крупной победой «Мариуполя» (4:1)

Прогноз

Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов здесь ожидать не приходится, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч чемпионата России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.46 1.89 1.93 1.49 2.63
1XBET 1.90 1.90
BetBoom 2.65 1.43 1.84 1.90 1.46 2.55
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