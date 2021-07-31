«Мариуполь» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.08.2021)

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вчера, 20:18

В очередном матче Украинской Премьер-Лиги «Десна» приедет в гости к «Мариуполю». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом поединка букмекеры видят гостей, поставить на которых можно по коэффициенту 2. Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.73, а вот в случае ничьи зайдет коэффициент 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Мариуполь» начал чемпионат с ничьи против «Львова» (1:1), в этом матче приазовская команда реализовала чуть ли не единственный свой момент за всю игру. Коллектив состоит преимущественно из молодых игроков, которым не хватает стабильности и всегда трудно предположить, как они сыграют в следующем поединке.

У «Десны» были некоторые кадровые проблемы перед началом чемпионата, но в первом матче команде из Чернигова удалось обыграть «Черноморец» (3:0). Эта победа должна придать подопечным Александра Рябоконя уверенности в собственных силах, что, конечно же, отразится на итоговых результатах в ближайших турах.

Информация для ставок

«Мариуполь» одержал победу лишь в двух из четырнадцати последних официальных поединков

В последних пяти официальных играх с участием «Десны» судья достает из кармана красную карточку

«Десна» забивает в пяти матчах подряд

Последняя очная встреча завершилась крупной победой «Мариуполя» (4:1)

Прогноз

Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов здесь ожидать не приходится, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч чемпионата России.