«Марсель» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.04.2021)

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вчера, 08:01

В 33-м туре Лиги 1 «Марсель» примет у себя «Лорьян». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе «Марселя» в этом матче. Сделать ставку с таким исходом БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.68, а победа «Лорьяна» оценивается в 4.02.

Небольшое предпочтение букмекеров на стороне низового формата встречи. Ставки с тоталом меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.83, больше – 2.10.

Форма команд

«Марсель» ведет борьбу за пятую строчку в Лиге 1. На данный момент у южан 49 очков и отставание в 3 зачетных пункта от прямого конкурента в лице «Ланса». По итогам пяти прошлых туров чемпионата «провансальцы» показали неплохой результат, набрав 10 из 15 возможных баллов. Помимо результативной ничьей с «Монпелье» (3:3) в последней игре, подопечные Хорсе Сампаоли одержали победы над «Дижоном» (2:0), «Брестом» (3:1) и «Ренном» (1:0). Также в этой серии «Марсель» без шансов уступил в гостях «Ницце» (0:3).

Благодаря серии успешных матчей «Лорьян» покинул зону вылета, а также оторвался на 2 очка от 18-й строчки, которая обязует играть в переходных матчах. В прошлом туре Лиги 1 «моряки» ничего не смогли противопоставить в гостях «Лансу» (1:4), потерпев 16-е поражение в сезоне. Перед этим «Лорьян» не знал горечи поражений в пяти турах кряду (две победы и три ничьи), в которых команда обыграла «Брест» (1:0) и «Сент-Этьен» (2:1).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал в 5 прошлых матчах Лиги 1 на своем поле – 4 победы и 1 ничья

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Лорьян» выиграл только 1 гостевой матч – 6 ничьих и 9 поражений

В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Марсель», а «Лорьян» в этих поединках забил всего 1 гол

Прогноз

«Лорьян» очень плохо проводит гостевые матчи, а «Марсель» отлично себя проявил в последних домашних играх. К тому же в пользу хозяев грядущей игры свидетельствуют и последние результаты соперников в очных встречах. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Марселя» с форой (0) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Бетсити.