«Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2021)

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сегодня, 18:04

В рамках четвертого тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сыграет против «Сент-Этьена». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 28 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Существенным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают домашнюю команду. Ставки на победу «Марселя» в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.79, ничья котируется в 3.96, а победа «Сент-Этьена» доступна за 4.64.

Аналитики сервиса также больше склоняются к варианту с результативным исходом поединка. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» играл на поле «Ниццы». Эта встреча была прервана досрочно из-за массовой драки, которую спровоцировали болельщики хозяев поле и хавбек «Марселя» Димитри Пайет.

К моменту остановки поединка «Марсель» уступал в счете 0:1, а вердикт о доигрывании встречи или техническому поражения одной из команд пока не принято. В двух стартовых турах нового сезона Лиги 1 дружина Хорхе Сампаоли набрала четыре очка – гостевая победа над «Монпелье» (3:2) и домашняя ничья против «Бордо» (2:2).

«Сент-Этьен» пополнил свой актив тремя баллами по итогам трех стартовых туров чемпионата Франции. «Зелено-белые» все поединки новой кампании свели к ничейным результатам: «Лорьян» (1:1), «Ланс» (2:2) и «Лилль» в прошлом туре (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал в 9 последних домашних матчах Лиги 1

Ставка на ОБЗ прошла в 3 последних поединках «Сент-Этьена» в чемпионате

«Марсель» забивал и пропускал голы в 4 последних домашних поединках лиги

Прогноз

«Марсель» продолжает допускать систематические ошибки в защите, чем охотно пользуются соперники. «Сент-Этьен» неплохо показал себя в атаке в стартовых турах, поэтому на свои голы гости в предстоящей игре вполне могут рассчитывать. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее специалисты по ставкам предложили хороший коэффициент на другой поединок чемпионата Франции.