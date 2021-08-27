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«Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2021)

сегодня, 18:04

В рамках четвертого тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сыграет против «Сент-Этьена». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.985.03
Фонбет 1.73 3.80 4.80
BetBoom 1.75 3.90 4.90

Ставки букмекеров

Существенным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают домашнюю команду. Ставки на победу «Марселя» в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.79, ничья котируется в 3.96, а победа «Сент-Этьена» доступна за 4.64.

Аналитики сервиса также больше склоняются к варианту с результативным исходом поединка. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» играл на поле «Ниццы». Эта встреча была прервана досрочно из-за массовой драки, которую спровоцировали болельщики хозяев поле и хавбек «Марселя» Димитри Пайет.

К моменту остановки поединка «Марсель» уступал в счете 0:1, а вердикт о доигрывании встречи или техническому поражения одной из команд пока не принято. В двух стартовых турах нового сезона Лиги 1 дружина Хорхе Сампаоли набрала четыре очка – гостевая победа над «Монпелье» (3:2) и домашняя ничья против «Бордо» (2:2).

«Сент-Этьен» пополнил свой актив тремя баллами по итогам трех стартовых туров чемпионата Франции. «Зелено-белые» все поединки новой кампании свели к ничейным результатам: «Лорьян» (1:1), «Ланс» (2:2) и «Лилль» в прошлом туре (1:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» не проигрывал в 9 последних домашних матчах Лиги 1
  • Ставка на ОБЗ прошла в 3 последних поединках «Сент-Этьена» в чемпионате
  • «Марсель» забивал и пропускал голы в 4 последних домашних поединках лиги

Прогноз

«Марсель» продолжает допускать систематические ошибки в защите, чем охотно пользуются соперники. «Сент-Этьен» неплохо показал себя в атаке в стартовых турах, поэтому на свои голы гости в предстоящей игре вполне могут рассчитывать. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее специалисты по ставкам предложили хороший коэффициент на другой поединок чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.45 2.01 1.90 1.56 2.60
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:59
Возможна ничья
zarartdsb83w
zarartdsb83w
сегодня в 18:10
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
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