«Марсель» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 09:51

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. Выбрать успех гостей можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Марсель» достаточно собранно играл первые два тура, но во многом команде не хватило везения и опыта некоторым исполнителем, чтобы набрать очки. Теперь коллективу без набранных очков нужна только победа в третьем туре, иначе шансы на выход из группы останутся только на бумаге. В прошлом матче «Марсель» обыграл на выезде «Анже» (0:3), а ранее разошелся миром с «Ренном» (1:1).

«Спортинг» стал одним из открытий двух первых туров Лиги Чемпионов и совершенно заслуженно добыл две победы, тем самым возглавив свою группу. Команда уверенно играет в обороне и умеет созидать в нападении, поэтому имеет шансы на победу, даже учитывая тот факт, что не является фаворитом. Два последних матча «Спортинга» завершились победой над «Жил Висенте» (3:1) и поражением от «Боавишты» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спортинг» проиграл только три выездных матча из десяти последних

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сложно предугадать победителя этой пары в третьем туре Лиги Чемпионов, поэтому предлагаем поверить, что команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.