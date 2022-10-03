«Марсель» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. Выбрать успех гостей можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Марсель» достаточно собранно играл первые два тура, но во многом команде не хватило везения и опыта некоторым исполнителем, чтобы набрать очки. Теперь коллективу без набранных очков нужна только победа в третьем туре, иначе шансы на выход из группы останутся только на бумаге. В прошлом матче «Марсель» обыграл на выезде «Анже» (0:3), а ранее разошелся миром с «Ренном» (1:1).
«Спортинг» стал одним из открытий двух первых туров Лиги Чемпионов и совершенно заслуженно добыл две победы, тем самым возглавив свою группу. Команда уверенно играет в обороне и умеет созидать в нападении, поэтому имеет шансы на победу, даже учитывая тот факт, что не является фаворитом. Два последних матча «Спортинга» завершились победой над «Жил Висенте» (3:1) и поражением от «Боавишты» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Спортинг» проиграл только три выездных матча из десяти последних
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сложно предугадать победителя этой пары в третьем туре Лиги Чемпионов, поэтому предлагаем поверить, что команды смогут обменяться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.