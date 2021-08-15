«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (15.08.2021)

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вчера, 14:17

В первом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Майнцу», который на своем поле не любит отдавать очки. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«РБ Лейпциг» потерял главного тренера и основного центрального защитника, теперь команде придется компенсировать эти утраты новыми людьми. Клуб, как и ранее, ставит цель борьбы за чемпионство, однако сделать это против стабильно сильной «Баварии» будет очень непросто. Прошлый матч «РБ Лейпциг» в Кубке Германии очень легко выиграл у «Зандхаузена» (4:0), а немного ранее команда сыграла вничью в товарищеском матче с «Аяксом» (1:1).

«Майнц» очень долго пребывал в зоне вылета в прошлом сезоне, но команда смогла собраться и выдать отличную серию без поражений, что помогло ей достойно закончить чемпионат. Матч с «РБ Лейпциг» является дополнительной мотивацией для коллектива, ведь забрать очки у одного из лидеров Бундеслиги всегда приятно. В матче Кубка Германии «Майнц» только в серии пенальти прошел «Эльфсберг» (3:2 по пенальти), а ранее обыграл в товарищеском матче «Дженоа» (3:2).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» смог одержать победу только в четырех матчах из десяти последних

Десять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из шести последних матчей с «Майнцем»

Прогноз

«Майнц» не выглядит фаворитом в этом матче, однако мы предполагаем, что команда даст настоящий бой более именитому сопернику. Предлагаем сделать ставку 1Х на «Майнц» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.4. «РБ Лейпциг» ослаблен и не в лучшей форме, поэтому тут может быть место для неожиданностей.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».