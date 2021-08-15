ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (15.08.2021)

вчера, 14:17

В первом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Майнцу», который на своем поле не любит отдавать очки. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.235.531.38
Фонбет Live! 1.06 9.50 100.00
Мелбет 8.28 4.88 1.42
BetBoom 7.48 4.92 1.41

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«РБ Лейпциг» потерял главного тренера и основного центрального защитника, теперь команде придется компенсировать эти утраты новыми людьми. Клуб, как и ранее, ставит цель борьбы за чемпионство, однако сделать это против стабильно сильной «Баварии» будет очень непросто. Прошлый матч «РБ Лейпциг» в Кубке Германии очень легко выиграл у «Зандхаузена» (4:0), а немного ранее команда сыграла вничью в товарищеском матче с «Аяксом» (1:1).

«Майнц» очень долго пребывал в зоне вылета в прошлом сезоне, но команда смогла собраться и выдать отличную серию без поражений, что помогло ей достойно закончить чемпионат. Матч с «РБ Лейпциг» является дополнительной мотивацией для коллектива, ведь забрать очки у одного из лидеров Бундеслиги всегда приятно. В матче Кубка Германии «Майнц» только в серии пенальти прошел «Эльфсберг» (3:2 по пенальти), а ранее обыграл в товарищеском матче «Дженоа» (3:2).

Информация для ставок

  • «Майнц» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» смог одержать победу только в четырех матчах из десяти последних
  • Десять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл четыре из шести последних матчей с «Майнцем»

Прогноз

«Майнц» не выглядит фаворитом в этом матче, однако мы предполагаем, что команда даст настоящий бой более именитому сопернику. Предлагаем сделать ставку 1Х на «Майнц» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.4. «РБ Лейпциг» ослаблен и не в лучшей форме, поэтому тут может быть место для неожиданностей.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч с участием «Барселоны».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.58 1.99 1.91
Лига Ставок 2.27 1.61 1.80 1.98
Мелбет 2.30 1.65
BetBoom 3.86 1.25 2.34 1.59 1.81 1.98
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Все комментарии
cmcaqs2pcht8
cmcaqs2pcht8
вчера в 21:10
Футбольный клуб Майнц с победой!
f4qnb44h3y6d
f4qnb44h3y6d
вчера в 14:21
«РБ Лейпциг» выиграет матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100