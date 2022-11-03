«Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
Крупное поражение от «Баварии» (2:6) в прошлом туре резко откинуло «Майнц» на несколько позиций в Бундеслиге. Сейчас коллектив занимает девятое место с 18 баллами и отстает от условной пятой строчки всего на два пункта. В случае победы в ближайших матчах, коллектив быстро вернет себе утраченные позиции. До матча с чемпионом Германии, «Майнц» разгромил на своем поле «Кельн» (5:0).
«Вольфсбург» обрел стабильность в результатах и давно не проигрывать, но количество ничьих все еще не дает клубу резко подняться по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 12 месте с 14 баллами и надеется, что в последних турах перед ЧМ-2022 сможет выступить еще лучше. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились разгромом «Бохума» (4:0) и ничьей с «Байером» (2:2).
Информация для ставок
- «Майнц» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах
- «Вольфсбург» не проигрывает уже семь матчей подряд
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нгет»
- «Майнц» выиграл только одну встречу у «Вольфсбург» из десяти последних
Прогноз
«Майнц» плохо выступает в личных встречах с «Вольфсбургом», и мы предполагаем, что в этот раз у хозяев также могут возникнуть проблемы. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.