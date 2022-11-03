«Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

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вчера, 09:02

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Крупное поражение от «Баварии» (2:6) в прошлом туре резко откинуло «Майнц» на несколько позиций в Бундеслиге. Сейчас коллектив занимает девятое место с 18 баллами и отстает от условной пятой строчки всего на два пункта. В случае победы в ближайших матчах, коллектив быстро вернет себе утраченные позиции. До матча с чемпионом Германии, «Майнц» разгромил на своем поле «Кельн» (5:0).

«Вольфсбург» обрел стабильность в результатах и давно не проигрывать, но количество ничьих все еще не дает клубу резко подняться по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 12 месте с 14 баллами и надеется, что в последних турах перед ЧМ -2022 сможет выступить еще лучше. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились разгромом «Бохума» (4:0) и ничьей с «Байером» (2:2).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах

«Вольфсбург» не проигрывает уже семь матчей подряд

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нгет»

«Майнц» выиграл только одну встречу у «Вольфсбург» из десяти последних

Прогноз

«Майнц» плохо выступает в личных встречах с «Вольфсбургом», и мы предполагаем, что в этот раз у хозяев также могут возникнуть проблемы. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.