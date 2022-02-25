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«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

вчера, 18:21
Мехелен

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.792.81
BetBoom 2.35 3.51 2.91

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Серкль Брюгге» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата Бельгии и рассчитывает по его итогам финишировать в первой восьмерке, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас коллектив занимает девятое место и набрал 38 очков, отставая на три пункта от ближайшего конкурента. В матче с более успешным «Мехеленом», коллектив рассчитывает побороться за очки, а может и добыть победу. В двух последних матчах «Серкль Брюгге» обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (2:0) и уступил «Оуд-Хеверли» (2:3).

«Мехелен» набрал хороший ход и набрал 12 очков в пяти последних поединках чемпионата Бельгии. Команда идет на шестом месте, имея в активе 45 очков и рассчитывает как минимум сохранить свою позицию по итогам сезона. Матч с «Серкль Брюгге» будет напряженным, но интересным для всех любителей бельгийского футбола. В прошлом туре «Мехелен» обыграл «Антверпен» (2:1), а ранее крупно проиграл «Генку» (1:4).

Информация для ставок

  • «Мехелен» выиграл только пять из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Семь из десяти последних выездных матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»
  • «Мехелен» выиграл только одну встречу с «Серкль Брюгге» из пяти последних
  • Семь из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.40 2.02 1.83 1.59 2.25
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:40
Победа или ничья команды "Мехелен" в этом матче. Удачи
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вчера в 20:11
Футбольный клуб «Мехелен» одержит победу.
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вчера в 19:10
Футбольный клуб «Мехелен» выиграет матч.
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