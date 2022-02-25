«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

1645802482

вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Серкль Брюгге» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата Бельгии и рассчитывает по его итогам финишировать в первой восьмерке, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас коллектив занимает девятое место и набрал 38 очков, отставая на три пункта от ближайшего конкурента. В матче с более успешным «Мехеленом», коллектив рассчитывает побороться за очки, а может и добыть победу. В двух последних матчах «Серкль Брюгге» обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (2:0) и уступил «Оуд-Хеверли» (2:3).

«Мехелен» набрал хороший ход и набрал 12 очков в пяти последних поединках чемпионата Бельгии. Команда идет на шестом месте, имея в активе 45 очков и рассчитывает как минимум сохранить свою позицию по итогам сезона. Матч с «Серкль Брюгге» будет напряженным, но интересным для всех любителей бельгийского футбола. В прошлом туре «Мехелен» обыграл «Антверпен» (2:1), а ранее крупно проиграл «Генку» (1:4).

Информация для ставок

«Мехелен» выиграл только пять из десяти последних встреч во всех турнирах

Семь из десяти последних выездных матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

«Мехелен» выиграл только одну встречу с «Серкль Брюгге» из пяти последних

Семь из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.