«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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сегодня, 20:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Серкль Брюгге» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата Бельгии и рассчитывает по его итогам финишировать в первой восьмерке, чтобы пройти в плей-офф. Сейчас коллектив занимает девятое место и набрал 38 очков, отставая на три пункта от ближайшего конкурента. В матче с более успешным «Мехеленом», коллектив рассчитывает побороться за очки, а может и добыть победу. В двух последних матчах «Серкль Брюгге» обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (2:0) и уступил «Оуд-Хеверли» (2:3).
«Мехелен» набрал хороший ход и набрал 12 очков в пяти последних поединках чемпионата Бельгии. Команда идет на шестом месте, имея в активе 45 очков и рассчитывает как минимум сохранить свою позицию по итогам сезона. Матч с «Серкль Брюгге» будет напряженным, но интересным для всех любителей бельгийского футбола. В прошлом туре «Мехелен» обыграл «Антверпен» (2:1), а ранее крупно проиграл «Генку» (1:4).
Информация для ставок
- «Мехелен» выиграл только пять из десяти последних встреч во всех турнирах
- Семь из десяти последних выездных матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»
- «Мехелен» выиграл только одну встречу с «Серкль Брюгге» из пяти последних
- Семь из восьми последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.