«Метц» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 08:54

В стартовом туре чемпионата Франции «Метц» сыграет против «Лилля». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 8 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Вполне ожидаемо букмекеры считают фаворитом встречи гостевую команду. Ставки на победу «Лилля» букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.80, а вероятность победы «Метца» оценивается в 5.65. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться котировкой 3.70.

Аналитики сервиса также убеждены, что игра закончится в низовом формате. Вариант ставки ТМ (2,5) голов отмечен котировкой 1.69, ТБ (2,5) – 2.43.

Форма команд

Из-за отсутствия стабильности в прошлом сезоне «Метц» не смог претендовать на место в ТОП-6 турнирной таблицы Лиги 1. В пяти заключительных турах чемпионата «бордовые» смогли набрать только четыре очка, завершив кампанию на десятой строчке рейтинга.

В последнем контрольном матче «Метц» оформил победу над «Монпелье» (1:0), а прежде команда справилась с «Труа» (2:1) и уступила «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:1).

«Лилль» завоевал чемпионский титул Лиги 1 в прошлом сезоне, обойдя в борьбе за золотые медали гегемона в лице ПСЖ . Новый сезон «доги» также начали с завоевания трофея, обыграв парижан с минимальным счетом в поединке за Суперкубок Франции (1:0).

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал «Метцу» в пяти прошлых очных встречах – 4 победы и 1 ничья

• В 3 предыдущих встречах «Лилля» и «Метца» сыграла ставка ТМ (2,5)

• «Метц» проиграл 6 из 7 последних домашних матча в чемпионате Франции

Прогноз

Учитывая результаты последних очных встреч соперников, предлагаем ставку на победу гостей по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

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