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«Метта/ЛУ» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата Латвии (04.07.2021)

вчера, 23:39

Интересную встречу «Метта/ЛУ» и «Спартака» можно будет посмотреть всем болельщикам в матче чемпионата Латвии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на их победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Метта/ЛУ» оценивается в 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

«Метта/ЛУ» расположился ближе к нижней части турнирной таблицы и уже несколько матчей не может набрать очки. Чтобы улучшить качество игры, коллективу необходимо пересмотреть свое отношение к тренировочному процессу и работать над реализацией собственных моментов. Команда встречается с соседями по турнирной таблице, однако не является фаворитом, несмотря на то, что сыграет на своем поле. Последние два матча «Метта/ЛУ» завершились поражениями от «Лиепаи» и «Валмиеры» с одинаковым счетом (0:2).

«Спартак» не оправдывает надежд болельщиков и перед началом очередного тура занимает только шестое место. Однако, команда в последних матчах регулярно набирает очки, что говорит о существенном прогрессе коллектива. В нынешнем матче игроки могут закрепить свой успех и обрести дополнительную уверенность в своих силах. В прошлом матче «Спартак» обыграл на своем поле «БФК Даугаву» (2:0), а ранее оказался сильнее «Ноа» (5:2).

Информация для ставок

  • Восемь последних матчей «Метта/ЛУ» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Спартак» проиграл только один матч из пяти последних в чемпионате Латвии
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами (включая товарищеский поединок) закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» начал набирать хорошую форму и выглядит явным фаворитом в данном поединке. Команда показывает результат, чем не могут похвастаться хозяева. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».

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