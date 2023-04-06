«Милан» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (07.04.2023)

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вчера, 11:45

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.45. В то время на победу гостей коэффициент составляет 7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.72. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Милан» провел несколько неудачных поединков в чемпионате, но все же сейчас удерживает третье место в турнирной таблице. В активе «россонери» 51 балл, и они уступают «Лацио» уже четыре пункта. Впереди важная игра в Лиге чемпионов с «Наполи», и игроки подсознательно будут себя беречь. В прошлом туре «Милан» крупно переиграл лидера «Наполи» (4:0), а ранее уступил на выезде «Удинезе» (1:3).

«Эмполи» долго не мог выиграть в чемпионате и в прошлом туре эту цепочку неудач наконец прервал. Команда занимает 14 место с 31 баллом и находится в относительной безопасности от зоны вылета. Шансов против «Милана» на его поле будет немного, но при удачном стечении обстоятельств, гости могут зацепиться за очки. В прошлом туре «Эмполи» одержал победу над «Лечче» (1:0), а ранее уступил на выезде «Аталанте» (1:2).

Информация для ставок

«Милан» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» смог победить только в двух выездных встречах из десяти последних

«Милан» выиграл четыре матча у «Эмполи» за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз это также случится. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.