«Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч кубка Италии (02.01.2024)

1704200699

вчера, 16:04

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.65. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Милан» вылетел из Лиги Чемпионов и существенно отстает от лидеров Серии А, поэтому кубок Италии может стать приоритетным турнирном для команды. «Красно-черные» наверняка будут играть сильнейшим составом и постараются обеспечить результат как можно раньше. Два последних матча «Милана» завершились победой над «Сассуоло» (1:0) и ничьей с «Салернитаной» (2:2).

«Кальяри» редко радует своих болельщиков хорошими результатами и борется за выживание в Серии А. Однако кубок Италии является совершенно другим турниром и на отдельный поединок может настроиться любая команда. Поражение не станет катастрофой для гостей, но проход «Милана» станет сенсацией. Два последних матча «Кальяри» завершились ничьей с «Эмполи» (0:0) и поражением с «Вероной» (0:2).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем поле

«Кальяри» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл у «Кальяри» четыре из пяти последних встреч

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и обязан проходить такого соперника как «Кальяри». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.