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«Милан» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (13.03.2023)

вчера, 09:50
Милан

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.28. В то время на победу гостей коэффициент составляет 12.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.276.0011.85
Лига Ставок 1.25 5.80 12.00

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Милан» впервые за многие годы пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов и болельщики могут быть довольны, но и в чемпионате они ждут результата. На данный момент «россонери» идут на четвертом месте с 47 баллами, и чтобы сравняться с «Интером», который идет вторым, хозяева необходима победа. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), а в чемпионате уступил «Фиорентине» (1:2).

«Салернитана» в двух последних турах набрала два очка, что дает надежду болельщикам на улучшение ситуации. Перед стартом очередного поединка клуб занимает 16 место в таблице Серии А и набрал 25 баллов, отставая от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом матче «Салернитана» сыграла на выезде с «Сампдорией» (0:0), а ранее на своем поле обыграл «Монцу» (3:0).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Салернитана» выиграла только два матча из десяти последних матчей на выезде
  • «Милан» выиграл у «Салернитаны» четыре из пяти последних встреч
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и находится в хорошем настроении после матча Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.68 1.30 2.28 1.67 1.78 2.10
Лига Ставок 2.15 1.68 1.69 2.13
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:08
В первом круге, который ознаменовал первую после рестарта с ЧМ встречу в Салерно Милан победил 2-1, хотя моментов создал уйму, а в концовке лишь усложнил себе жизнь пропущенным мячом, но победил. На Сан Сиро все должно быть гораздо спокойнее, правда с тем же исходом по результатам. Подопечные Пиоли на эмоциональном подъеме, соперник обороняется гораздо хуже, да и эффект от назначения нового наставника должен проходить. Через небольшой верх "россонери" на классе и за счет более мощной атаки должны набрать важные 3 очка в борьбе за ЛЧ на будущий сезон.
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