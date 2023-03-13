«Милан» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (13.03.2023)

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вчера, 09:50

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.28. В то время на победу гостей коэффициент составляет 12.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 6.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Милан» впервые за многие годы пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов и болельщики могут быть довольны, но и в чемпионате они ждут результата. На данный момент «россонери» идут на четвертом месте с 47 баллами, и чтобы сравняться с «Интером», который идет вторым, хозяева необходима победа. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), а в чемпионате уступил «Фиорентине» (1:2).

«Салернитана» в двух последних турах набрала два очка, что дает надежду болельщикам на улучшение ситуации. Перед стартом очередного поединка клуб занимает 16 место в таблице Серии А и набрал 25 баллов, отставая от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом матче «Салернитана» сыграла на выезде с «Сампдорией» (0:0), а ранее на своем поле обыграл «Монцу» (3:0).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Салернитана» выиграла только два матча из десяти последних матчей на выезде

«Милан» выиграл у «Салернитаны» четыре из пяти последних встреч

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и находится в хорошем настроении после матча Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.