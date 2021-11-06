«Минай» – «Мариуполь». Прогноз на матч УПЛ (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 08:28

В рамках очередного тура чемпионата Украины встретятся «Минай» и «Мариуполь». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи, но предпочтение отдают хозяевам. На победу «Миная» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Минай» после смены главного тренера все еще не смог одержать победу. Новый коуч и его подопечные смогли расписать две ничьи с «Десной» и «Рухом» (0:0) и (2:2), а также без шансов сгорели на выезде «Днепру-1» (0:4). «Минай» продолжает бороться за выживание.

У «Мариуполя» дела еще хуже, команда замыкает турнирную таблицу и имеет затянувшуюся серию из поражений. В минувших двух матчах коллектив принимал дома киевское «Динамо» и дважды проиграл в упорной борьбе, сначала 1:2 в Кубке Украины, а затем 2:3 в рамках УПЛ .

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Миная» составляет 13 матчей

• Проигрышная серия «Мариуполя» насчитывает шесть игр

• Две минувших очных встречи закончились ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, в которой ни одна из команд не имеет права на ошибку. «Мариуполь» в последних играх выглядел неплохо и вполне может рассчитывать на очки в поединке с прямым конкурентом за выживание. Сделать ставку на 2Х можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.