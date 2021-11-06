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«Минай» – «Мариуполь». Прогноз на матч УПЛ (06.11.2021)

06 ноября 2021, 08:28

В рамках очередного тура чемпионата Украины встретятся «Минай» и «Мариуполь». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Минай
Мариуполь
0 : 2
завершен
06 ноября 2021, 15:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.553.48
Мелбет 2.25 3.40 3.19
1XBET 2.10 3.54 3.44
BetBoom 2.20 3.35 3.15

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи, но предпочтение отдают хозяевам. На победу «Миная» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Минай» после смены главного тренера все еще не смог одержать победу. Новый коуч и его подопечные смогли расписать две ничьи с «Десной» и «Рухом» (0:0) и (2:2), а также без шансов сгорели на выезде «Днепру-1» (0:4). «Минай» продолжает бороться за выживание.

У «Мариуполя» дела еще хуже, команда замыкает турнирную таблицу и имеет затянувшуюся серию из поражений. В минувших двух матчах коллектив принимал дома киевское «Динамо» и дважды проиграл в упорной борьбе, сначала 1:2 в Кубке Украины, а затем 2:3 в рамках УПЛ.

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Миная» составляет 13 матчей
• Проигрышная серия «Мариуполя» насчитывает шесть игр
• Две минувших очных встречи закончились ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, в которой ни одна из команд не имеет права на ошибку. «Мариуполь» в последних играх выглядел неплохо и вполне может рассчитывать на очки в поединке с прямым конкурентом за выживание. Сделать ставку на 2Х можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.40 2.04 1.81 1.57 2.42
Мелбет 2.01 1.80
1XBET 2.02 1.80
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Все комментарии
kfhccqpe3arf
kfhccqpe3arf
06 ноября в 11:52
Тотал больше 2.5 сыграет.
33j7e6u85y9f
33j7e6u85y9f
06 ноября в 10:52
Футбольный клуб «Минай» одержит победу.
ars9zwbte3re
ars9zwbte3re
06 ноября в 10:51
Футбольный клуб «Минай» выиграет матч.
Gahi
Gahi
06 ноября в 10:10
Победа команды Минай или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
06 ноября в 09:09
Гости свой гол забьют
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