ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБеларусь. Высшая лига 2021

«Минск» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.08.2021)

сегодня, 00:17

22 августа пройдет матч 20-го тура чемпионата Беларуси. Футбольный клуб «Минск» на стадионе «Торпедо» сыграет против «Немана». Предлагаем прогноз с обзором котировок букмекерских контор на предстоящее событие.

Беларусь. Высшая лига 2021
Минск
Неман
- : -
22 августа 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.762.12
Мелбет 3.18 3.50 2.11
1XBET 3.18 3.50 2.11

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская компания Фонбет предложила такие котировки: победа «Минска» идет по коэффициенту 3.18, ничья – 3.50, победа «Немана» — 2.11. Как видим, аналитики считают гостей фаворитом противостояния.

Эксперты сервиса также считают, что в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Заключить пари на ТБ(2,5) можно по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К 20-му туру чемпионата Беларуси «Минск» подходит на восьмой позиции рейтинга. Столичная команда смогла одержать шесть побед и добыть шесть ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка. В пассив себе минчане занесли шесть поражений.

В прошлом туре Высшей лиги «Минск» с минимальным счетом проиграл в гостях БАТЭ (0:1), а перед этим команда отметилась крупной победой над «Спутником» в родных стенах (3:0).

«Неман» постепенно выбрался из кризиса, который его преследовал со старта сезона. Команда одержала три победы подряд, а девять набранных очков дали ей возможность подняться на 12-е место в турнирной таблице и увеличить отрыв от зоны переходных игр на четыре балла.

Сегодняшние гости последовательно победили «Слуцк» (1:0), «Динамо» Брест (3:1) и «Гомель» (1:0), а последнее фиаско было зафиксировано в гостевом противостоянии с «Витебском» (0:2).

Информация для ставок

  • «Минск» не проигрывал в 5 прошлых домашних матчах чемпионата – 3 победы и 2 ничьих
  • «Неман» не проигрывал в 4 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
  • В 3 предыдущих встречах соперников на поле «Минска» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Неман» сейчас хорош, но и «Минск» на домашней арене стабильно добивается положительных результатов. Между тем, очные встречи соперников на поле сегодняшних хозяев стабильно завершаются обменом голами. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Ингульца» в матче с «Динамо» Киев.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.42 1.96 1.85 1.52 2.53
Мелбет 2.00 1.83
1XBET 2.00 1.83
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:29
хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100