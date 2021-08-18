«Минск» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.08.2021)

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сегодня, 00:17

22 августа пройдет матч 20-го тура чемпионата Беларуси. Футбольный клуб «Минск» на стадионе «Торпедо» сыграет против «Немана». Предлагаем прогноз с обзором котировок букмекерских контор на предстоящее событие.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская компания Фонбет предложила такие котировки: победа «Минска» идет по коэффициенту 3.18, ничья – 3.50, победа «Немана» — 2.11. Как видим, аналитики считают гостей фаворитом противостояния.

Эксперты сервиса также считают, что в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Заключить пари на ТБ (2,5) можно по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К 20-му туру чемпионата Беларуси «Минск» подходит на восьмой позиции рейтинга. Столичная команда смогла одержать шесть побед и добыть шесть ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка. В пассив себе минчане занесли шесть поражений.

В прошлом туре Высшей лиги «Минск» с минимальным счетом проиграл в гостях БАТЭ (0:1), а перед этим команда отметилась крупной победой над «Спутником» в родных стенах (3:0).

«Неман» постепенно выбрался из кризиса, который его преследовал со старта сезона. Команда одержала три победы подряд, а девять набранных очков дали ей возможность подняться на 12-е место в турнирной таблице и увеличить отрыв от зоны переходных игр на четыре балла.

Сегодняшние гости последовательно победили «Слуцк» (1:0), «Динамо» Брест (3:1) и «Гомель» (1:0), а последнее фиаско было зафиксировано в гостевом противостоянии с «Витебском» (0:2).

Информация для ставок

«Минск» не проигрывал в 5 прошлых домашних матчах чемпионата – 3 победы и 2 ничьих

«Неман» не проигрывал в 4 из 5 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В 3 предыдущих встречах соперников на поле «Минска» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Неман» сейчас хорош, но и «Минск» на домашней арене стабильно добивается положительных результатов. Между тем, очные встречи соперников на поле сегодняшних хозяев стабильно завершаются обменом голами. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Ингульца» в матче с «Динамо» Киев.