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«Монца» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.02.2023)

сегодня, 11:26
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

Италия. Серия А 2022/2023
Монца
Милан
ВыигрышНичьяВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
18 февраля 2023, 20:00
суббота
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.653.332.10
Лига Ставок 3.60 3.35 2.16
1XBET 3.66 3.62 2.14

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Монца» показывает отличные результаты для дебютанта Серии А и имеет серию без поражений в чемпионате из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 29 баллами и только по разнице забитых и пропущенных мячей уступает «Ювентусу». Два последних матча «Монцы» в чемпионате завершились победой на выезде над «Болоньей» (1:0) и ничьей с «Сампдорией» (2:2).

«Милан» потратил много сил в недавнем матче Лиги Чемпионов, однако подопечным Пиоли следует как можно быстрее наладить дела и в чемпионате Италии. Сейчас «красно-черные» располагаются на пятом месте с 41 баллом и уступают двум прямым конкурентам по дополнительным показателям. В Лиге Чемпионов «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм», а ранее в Серии А с тем же счетом одолел «Торино» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних поединков «Милана» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Монца» проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Милан» выиграл четыре последних матча у «Монцы»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.52 1.83 2.10 1.43 2.84
Лига Ставок 2.50 1.51 1.79 2.00 1.43 2.80
1XBET 1.86 2.10
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:16
Думаю, что в этом противостоянии хозяева заберут как миниму одно очко
Гость
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