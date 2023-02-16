«Монца» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.02.2023)

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сегодня, 11:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Монца» показывает отличные результаты для дебютанта Серии А и имеет серию без поражений в чемпионате из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 29 баллами и только по разнице забитых и пропущенных мячей уступает «Ювентусу». Два последних матча «Монцы» в чемпионате завершились победой на выезде над «Болоньей» (1:0) и ничьей с «Сампдорией» (2:2).

«Милан» потратил много сил в недавнем матче Лиги Чемпионов, однако подопечным Пиоли следует как можно быстрее наладить дела и в чемпионате Италии. Сейчас «красно-черные» располагаются на пятом месте с 41 баллом и уступают двум прямым конкурентам по дополнительным показателям. В Лиге Чемпионов «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм», а ранее в Серии А с тем же счетом одолел «Торино» (1:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних поединков «Милана» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Монца» проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Милан» выиграл четыре последних матча у «Монцы»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.