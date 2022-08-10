«Монца» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (13.08.2022)

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сегодня, 10:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Монца» только в этом году вышла в Серию А, владельцем клуба является господин Берлускони, который постарался укрепить команду опытными футболистами из серьезных клубов страны. Команда имеет цель побороться за середину турнирной таблицы и обезопасить себя от понижения в классе. Два последних матча «Монцы» завершились победами над «Фрозиноне» в кубке Италии (3:2) и «Сити Нова» (3:2) в товарищеской встрече.

«Торино» в прошлом сезоне не показал особых результатов и завершил сезон на десятом месте. Команда провела хорошее межсезонье, где выиграла большинство товарищеских поединков. Сейчас коллектив постарается выступить не хуже, а возможно и побороться за зону еврокубков, однако это будет непросто. В кубке Италии «Торино» уверенно прошел «Палермо» (3:0), а ранее в товарищеской встрече уступил «Ницце» (0:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Торино» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Монцой»

Три из четырех поединков между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» часто обыгрывает «Монцу», но в этот раз выйдет совершенно другая команда, усиленная на всех позициях. Предполагаем, что хозяева смогут добиться минимальной победы, поставить на которую можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.