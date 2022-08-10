Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Монца» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (13.08.2022)

сегодня, 10:56
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75

Италия. Серия А 2022/2023
Монца
Торино
- : -
13 августа 2022, 21:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.623.432.87
Лига Ставок 2.60 3.35 2.80
Мелбет 2.66 3.44 2.86
1XBET 2.66 3.44 2.86

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Монца» только в этом году вышла в Серию А, владельцем клуба является господин Берлускони, который постарался укрепить команду опытными футболистами из серьезных клубов страны. Команда имеет цель побороться за середину турнирной таблицы и обезопасить себя от понижения в классе. Два последних матча «Монцы» завершились победами над «Фрозиноне» в кубке Италии (3:2) и «Сити Нова» (3:2) в товарищеской встрече.

«Торино» в прошлом сезоне не показал особых результатов и завершил сезон на десятом месте. Команда провела хорошее межсезонье, где выиграла большинство товарищеских поединков. Сейчас коллектив постарается выступить не хуже, а возможно и побороться за зону еврокубков, однако это будет непросто. В кубке Италии «Торино» уверенно прошел «Палермо» (3:0), а ранее в товарищеской встрече уступил «Ницце» (0:1).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Восемь из десяти матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Торино» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Монцой»
  • Три из четырех поединков между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» часто обыгрывает «Монцу», но в этот раз выйдет совершенно другая команда, усиленная на всех позициях. Предполагаем, что хозяева смогут добиться минимальной победы, поставить на которую можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.61 1.78 2.14 1.39 3.16
Лига Ставок 2.34 1.58 1.71 2.11 1.37 3.05
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 