«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 20:32

В стартовом туре чемпионата Франции «Монпелье» на домашней арене сыграет против «Марселя».

Ставки букмекеров

На основные исходы этого матча букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 3.11, ничья – 3.62, а победу «Марселя» можно взять по котировке 2.34.

Аналитики сервиса также не определились с результативностью в этой встрече. Ставки на исходы ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов идут с одинаковыми коэффициентами – 1.95.

Форма команд

Минувший сезон во французской Лиге 1 «Монпелье» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. По ходу проведения чемпионата «паладины» одержали 14 побед и 12 ничьих, проиграв 12 матчей своим соперникам.

«Марсель» длительный период находился в кризисе в прошлом сезоне, пока команду не возглавил Хорхе Сампаоли. С новым тренером команда смогла стабилизировать результаты, что позволило ей финишировать на пятой строчке рейтинга.

Информация для ставок

• Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых играх между «Монпелье» и «Марселем»

• «Монпелье», которым интересуется действующий чемпион РПЛ , не побеждал в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах

• «Марсель» забивал и пропускал голы в 3 из 4 последних выездных игр Лиги 1

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.