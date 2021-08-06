«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

В стартовом туре чемпионата Франции «Монпелье» на домашней арене сыграет против «Марселя».
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
На основные исходы этого матча букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 3.11, ничья – 3.62, а победу «Марселя» можно взять по котировке 2.34.
Аналитики сервиса также не определились с результативностью в этой встрече. Ставки на исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов идут с одинаковыми коэффициентами – 1.95.
Форма команд
Минувший сезон во французской Лиге 1 «Монпелье» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. По ходу проведения чемпионата «паладины» одержали 14 побед и 12 ничьих, проиграв 12 матчей своим соперникам.
«Марсель» длительный период находился в кризисе в прошлом сезоне, пока команду не возглавил Хорхе Сампаоли. С новым тренером команда смогла стабилизировать результаты, что позволило ей финишировать на пятой строчке рейтинга.
Информация для ставок
• Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых играх между «Монпелье» и «Марселем»
• «Монпелье», которым интересуется действующий чемпион РПЛ, не побеждал в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах
• «Марсель» забивал и пропускал голы в 3 из 4 последних выездных игр Лиги 1
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.