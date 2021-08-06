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«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

вчера, 20:32

В стартовом туре чемпионата Франции «Монпелье» на домашней арене сыграет против «Марселя».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.562.42
Лига Ставок 3.10 3.65 2.25
Фонбет 3.05 3.45 2.30
BetBoom 3.07 3.56 2.35

Ставки букмекеров

На основные исходы этого матча букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 3.11, ничья – 3.62, а победу «Марселя» можно взять по котировке 2.34.

Аналитики сервиса также не определились с результативностью в этой встрече. Ставки на исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов идут с одинаковыми коэффициентами – 1.95.

Форма команд

Минувший сезон во французской Лиге 1 «Монпелье» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. По ходу проведения чемпионата «паладины» одержали 14 побед и 12 ничьих, проиграв 12 матчей своим соперникам.

«Марсель» длительный период находился в кризисе в прошлом сезоне, пока команду не возглавил Хорхе Сампаоли. С новым тренером команда смогла стабилизировать результаты, что позволило ей финишировать на пятой строчке рейтинга.

Информация для ставок

• Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых играх между «Монпелье» и «Марселем»
• «Монпелье», которым интересуется действующий чемпион РПЛ, не побеждал в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах
• «Марсель» забивал и пропускал голы в 3 из 4 последних выездных игр Лиги 1

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.45 2.00 1.90 1.57 2.62
Лига Ставок 2.09 1.72 1.66 2.19
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.53 2.58
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Все комментарии
dx3bvnyxb7r5
dx3bvnyxb7r5
вчера в 20:37
Футбольный клуб Марсель выиграет матч.
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