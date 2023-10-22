«Нант» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Монпелье» составляет 2.3. Поставить на «Нант» можно по 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нант» на данный момент является середняком турнирной таблицы и это можно считать небольшим прогрессом, ведь в прошлом сезона команда с большим трудом спасла свое место в Лиге 1. Коллектив занимает девятое место с 11 баллами и уступает «Ренну» лишь по дополнительным показателям. Хозяева не являются фаворитами в этой встрече, но вполне могут добиться победы. В прошлом туре «Нант» переиграл на выезде «Страсбур» (2:1).

«Монпелье» только в прошлой игре прервал серию без побед из четырех матчей, но положение команды вряд ли может удовлетворить болельщиков. Команда расположилась на 13 месте с девятью баллами и обязана набирать очки в предстоящих турах, чтобы как минимум перекочевать в верхнюю часть турнирной таблицы. Два последних матча «Монпелье» завершились крупной выездной победой над «Монпелье» (3:0) и ничьей с «Ренном» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из шести домашних матчей «Нанта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Монпелье» выиграл всего три матча из десяти последних во всех турниров

«Монпелье» выиграл три из пяти последних встреч с «Нантом» при двух поражениях

Прогноз

Победителя в этой паре очень сложно предсказать, поэтому мы предлагаем обратить внимание на результативность команд. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.