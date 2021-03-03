«Нант» — «Реймс». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.03.2021)

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вчера, 05:01

«Нант» и «Реймс» сыграют в матче 28-го тура Лиги 1. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этой игре букмекеры считают «Нант». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.59. Заключить пари на гостевую победу «Реймса» можно по коэффициенту 3.30, ничья идет за 3.06.

С большим перевесом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность в матче. Так, поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.53, больше – 2.67.

Форма команд

Из-за длительной серии неудач «Нант» оказался в зоне вылета. Набрав 24 очка, «канарейки» заняли предпоследнее место в турнирной таблице. В трех прошлых турах Лиги 1 команда взяла пять из девяти возможных очков. После гостевой победы над «Анже» (3:1) «Нант» отметился ничейными матчами с «Нимом» и «Марселем» (1:1).

У «Реймса» более благоприятное положение в турнирной таблице. «Красно-белые» на данный момент базируются на 13-м месте с 31 баллом. Зону прямого вылета команда опережает на семь зачетных пунктов. Другое дело, что уже в пяти турах кряду «Реймс» не знает вкуса побед. В этот период команда проиграла в гостях «Лорьяну» (0:1), а также поделила очки с «Анже» (0:0), «Лансом» (1:1), «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).

Информация для ставок

В трех из четырех прошлых очных встреч команд прошла ставка на ТМ (2,5)

В двух последних играх «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ (2,5)

«Реймс» не забивал больше одного гола в трех предыдущих матчах чемпионата

Прогноз

Результативной игрой в атаке участники этого матча не отличаются. К низовому исходу поединка также располагает статистика очных встреч «Нанта» и «Реймса», которые редко пробивают показатель стандартного тотала. Предлагаем сыграть исход ТМ (2.5) по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет.