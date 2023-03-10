«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.64. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.
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завтра, 20:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Наполи» на прошлой неделе проиграл еще один поединок в Серии А «Лацио» (0:1), но это не должно повлиять на чемпионство, которое уже совсем близко. Команда лидирует в турнирной таблице с набранными 65 баллами и на 15 пунктов опережают «Интер». В матче с «Аталантой» хозяева естественно выглядят фаворитами, но недооценивать соперника из Бергамо нельзя. Еще одним недавним матчем «Наполи» стала выездная победа над «Эмполи» (2:0).
«Аталанта» выиграла только один тур из пяти последних в Серии А и опустилась вниз на несколько позиций. Сейчас клуб из Бергамо располагается на шестом месте с 42 баллами и проигрывает уже пять очков ближайшему сопернику. Любые набранные балы с лидером Серии А стали бы хорошим результатом для гостей. В прошлом туре «Аталанта» не смогла переиграть «Удинезе» (0:0), а ранее уступила на выезде «Милану» (0:2).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл два последних матча с «Аталантой»
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу лидера Серии А в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.64.