«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (11.03.2023)

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сегодня, 09:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.64. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Наполи» на прошлой неделе проиграл еще один поединок в Серии А «Лацио» (0:1), но это не должно повлиять на чемпионство, которое уже совсем близко. Команда лидирует в турнирной таблице с набранными 65 баллами и на 15 пунктов опережают «Интер». В матче с «Аталантой» хозяева естественно выглядят фаворитами, но недооценивать соперника из Бергамо нельзя. Еще одним недавним матчем «Наполи» стала выездная победа над «Эмполи» (2:0).

«Аталанта» выиграла только один тур из пяти последних в Серии А и опустилась вниз на несколько позиций. Сейчас клуб из Бергамо располагается на шестом месте с 42 баллами и проигрывает уже пять очков ближайшему сопернику. Любые набранные балы с лидером Серии А стали бы хорошим результатом для гостей. В прошлом туре «Аталанта» не смогла переиграть «Удинезе» (0:0), а ранее уступила на выезде «Милану» (0:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл два последних матча с «Аталантой»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу лидера Серии А в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.64.