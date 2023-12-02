«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

1701525887

сегодня, 17:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.95. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Наполи» потерял уже достаточно очков и за лидерство пока не готов бороться. Команда занимает четвертое место с 24 баллами и отстает от первого места на девять пунктов, а от «Интера» на восемь. Чтобы иметь реальные шансы догнать конкурентов, хозяевам желательно побеждать в этом центральном поединке тура. Два последних матча «Наполи» завершились поражением от «Реала» в Лиге Чемпионов (2:4) и победой на выезде с «Аталантой» (2:1).

«Интер» потерял лидерство в Серии А, но имеет на одну сыгранную игру меньше и может себе его вернуть в случае победы над действующим чемпионом Италии. В активе команды 32 балла и отставание от «Ювентуса» измеряется одним очком. В последнем матче Лиги Чемпионов «Интер» спас ничью в поединке с «Бенфикой» (3:3), а в чемпионате Италии поделил очки с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд

«Наполи» проиграл «Интеру» два из пяти последних матчей при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» выглядит более уверенно, на фоне «Наполи», который часто ошибается. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.