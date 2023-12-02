«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Наполи» любой игрок может по коэффициенту 2.95. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.5.
|
- : -
завтра, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Наполи» потерял уже достаточно очков и за лидерство пока не готов бороться. Команда занимает четвертое место с 24 баллами и отстает от первого места на девять пунктов, а от «Интера» на восемь. Чтобы иметь реальные шансы догнать конкурентов, хозяевам желательно побеждать в этом центральном поединке тура. Два последних матча «Наполи» завершились поражением от «Реала» в Лиге Чемпионов (2:4) и победой на выезде с «Аталантой» (2:1).
«Интер» потерял лидерство в Серии А, но имеет на одну сыгранную игру меньше и может себе его вернуть в случае победы над действующим чемпионом Италии. В активе команды 32 балла и отставание от «Ювентуса» измеряется одним очком. В последнем матче Лиги Чемпионов «Интер» спас ничью в поединке с «Бенфикой» (3:3), а в чемпионате Италии поделил очки с «Ювентусом» (1:1).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд
- «Наполи» проиграл «Интеру» два из пяти последних матчей при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Интер» выглядит более уверенно, на фоне «Наполи», который часто ошибается. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.