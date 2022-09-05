«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

1662381020

вчера, 15:30

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.92. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Наполи» неплохо стартовал в чемпионате Италии и намерен пошуметь в Лиге Чемпионов, в которой выступает далеко не в каждом сезоне. Уже в первом матче коллектив сыграет с прошлогодним финалистом, который сейчас не блещет результатами на внутренней арене. Два последних поединка «Наполи» в Серии А завершились победами над «Лацио» (2:1) и ничейным результатом с «Лечче» (1:1).

«Ливерпуль» немного разочаровал своим стартом своих поклонников в АПЛ , однако Юрген Клопп уже не раз доказывал, что умеет выходить и из более сложных ситуаций. В чемпионате «красные» набрали девять очков и идут на седьмом месте. В прошлой встрече «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в дерби города (0:0), а немного ранее минимально одолел «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Ливерпуля»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» еще не набрал оптимальную форму, поэтому у английского клуба могут возникнуть проблемы в первом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.