«Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

Ставки букмекеров
«Ливерпуль» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.92. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.85.
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завтра, 22:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Наполи» неплохо стартовал в чемпионате Италии и намерен пошуметь в Лиге Чемпионов, в которой выступает далеко не в каждом сезоне. Уже в первом матче коллектив сыграет с прошлогодним финалистом, который сейчас не блещет результатами на внутренней арене. Два последних поединка «Наполи» в Серии А завершились победами над «Лацио» (2:1) и ничейным результатом с «Лечче» (1:1).
«Ливерпуль» немного разочаровал своим стартом своих поклонников в АПЛ, однако Юрген Клопп уже не раз доказывал, что умеет выходить и из более сложных ситуаций. В чемпионате «красные» набрали девять очков и идут на седьмом месте. В прошлой встрече «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в дерби города (0:0), а немного ранее минимально одолел «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
Информация для ставок
- «Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Ливерпуля»
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ливерпуль» еще не набрал оптимальную форму, поэтому у английского клуба могут возникнуть проблемы в первом туре. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.