Конате: «АПЛ следует поддерживать свои клубы в еврокубках»

сегодня, 10:26

Защитник «Ливерпуля» призвал руководство Английской Премьер-Лиги пересмотреть подход к календарю ради поддержки своих клубов в еврокубках.

Футболист привел в пример французскую Лигу 1, которая перенесла матч 29-го тура между «Лансом» и ПСЖ с 11 апреля на более поздний срок, чтобы дать парижанам возможность подготовиться к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов, который пройдет 14 апреля.