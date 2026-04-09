Конате: «АПЛ следует поддерживать свои клубы в еврокубках»

сегодня, 10:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.04.2026 в 22:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате призвал руководство Английской Премьер-Лиги пересмотреть подход к календарю ради поддержки своих клубов в еврокубках.

Футболист привел в пример французскую Лигу 1, которая перенесла матч 29-го тура между «Лансом» и ПСЖ с 11 апреля на более поздний срок, чтобы дать парижанам возможность подготовиться к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов, который пройдет 14 апреля.

Подобная практика наблюдается уже второй сезон подряд. Мне бы хотелось, чтобы в Премьер-Лиге существовал аналогичный подход, однако в Англии всё устроено иначе. В каком-то смысле я рад за французские клубы — лига оказывает им поддержку, что способствует их успехам в Лиге чемпионов. Рассчитываю, что в будущем АПЛ придет к такому же решению, возможно, уже в текущем розыгрыше турнира.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:38, ред.
ПСЖ поддерживает заявление Конате)))
Capral
Capral
сегодня в 10:51, ред.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:35
    Для псж особые правила. Позорище какое-то. Просто наплевали на Ланс и на все остальные клубы. Смысл такого чемпионата???
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:28
    Вот и нашли виноватого. А болельщика Ливерпуля считали, что фермеров пешком можно обыграть
    Гость
