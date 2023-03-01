«Ницца» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2023)

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сегодня, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.6. Поставить на «Осер» можно по 5.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ницца» определенно воодушевлена после крупной выездной победы над «Монако» в прошлом туре (3:1). В Лиге 1 команда занимает седьмое место с 41 баллом и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В домашнем матче с аутсайдером чемпионата, болельщики будут ждать от хозяев только победы, которая может помочь вклиниться в борьбу за еврокубки. Еще одним недавним матчем «Ниццы» стала ничья с «Реймсом» (0:0).

«Осер» благодаря последним результатам в чемпионате Франции смог даже временно покинуть зону вылета и сейчас занимает 16 место с 21 баллом, но опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Коллективу очень важно сохранить свое место в элитном дивизионе и поэтому будет цепляться за очки во всех поединках. Два последних матча «Осера» завершились победами над «Лорьяном» (1:0) и «Лионом» (2:1).

Информация для ставок

«Ницца» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Осер» проиграл четыре из десяти последних встреч на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» выиграла три из пяти последних поединков с «Осером»

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этот футбольный вечер. Сделать ставку на «Ниццу» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.