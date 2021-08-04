«Ницца» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 16:15

Восьмого августа в чемпионате Франции пройдет один из матчей первого тура, в котором «Ницца» на стадионе «Альянц Ривьера» сыграет против «Реймса». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи аналитики букмекерской компании Бетсити считают хозяев поля. Поставить на победу «Ниццы» можно по коэффициенту 1.99, а вероятность успеха «Реймса» оценивается по коэффициенту 4.02. Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться котировкой 3.64.

Также эксперты сервиса считают, что больше двух голов суммарно соперники не забьют. Ставка на ТБ (2,5) голов идет в линии по коэффициенту 2.11, ТМ(2,5) – 1.81.

Форма команд

Из-за отсутствия стабильности в прошлом сезоне Лиги 1 «Ницца» не претендовала на место в Топ-5. Команда из лазурных берегов пришла к финишу чемпионата на девятом месте, оградив себя от борьбы за выживание.

В шести контрольных поединках на летних сборах «Ницца» смогла оформить только одну победу, обыграв в спарринге киевское «Динамо» (2:1). Затем команда уступила «Униону» (0:2), а также сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

«Реймс» тоже не может похвастаться успешными выступлениями в прошлом розыгрыше Лиги 1. На финише чемпионата «красно-белые» проиграли четыре поединка, заняв итоговое 14-е место в общем зачете с преимуществом над зоной переходных игр в два балла.

Два последних контрольных матча «Реймс» провел неудачно, проиграв последовательно «Лансу» (1:2) и «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

В 3 предыдущих очных встречах команд фиксировалась ничья

В 14 прошлых играх между «Ниццей» и «Реймсом» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Реймс» не забивал голы в 6 из 7 предыдущих матчей на поле «Ниццы»

Прогноз

В очных встречах «Ниццы» и «Реймса» наблюдается низовой тренд. Команды стабильно завершают игры между собой без голевых феерий, включая встречи на стадионе «Альянц Ривьера». Учитывая, что предстоящий поединок станет первым официальным матчем для обеих команд в новом сезоне, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч одного из лидеров Лиги 1.