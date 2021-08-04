ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Ницца» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

вчера, 16:15

Восьмого августа в чемпионате Франции пройдет один из матчей первого тура, в котором «Ницца» на стадионе «Альянц Ривьера» сыграет против «Реймса». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящую игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.744.35
Лига Ставок 2.04 3.50 3.75
Фонбет 1.85 3.55 4.30
Мелбет 1.92 3.72 4.38
1XBET 1.92 3.72 4.38
BetBoom 1.94 3.60 4.17

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи аналитики букмекерской компании Бетсити считают хозяев поля. Поставить на победу «Ниццы» можно по коэффициенту 1.99, а вероятность успеха «Реймса» оценивается по коэффициенту 4.02. Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться котировкой 3.64.

Также эксперты сервиса считают, что больше двух голов суммарно соперники не забьют. Ставка на ТБ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 2.11, ТМ(2,5) – 1.81.

Форма команд

Из-за отсутствия стабильности в прошлом сезоне Лиги 1 «Ницца» не претендовала на место в Топ-5. Команда из лазурных берегов пришла к финишу чемпионата на девятом месте, оградив себя от борьбы за выживание.

В шести контрольных поединках на летних сборах «Ницца» смогла оформить только одну победу, обыграв в спарринге киевское «Динамо» (2:1). Затем команда уступила «Униону» (0:2), а также сыграла вничью с «Миланом» (1:1).

«Реймс» тоже не может похвастаться успешными выступлениями в прошлом розыгрыше Лиги 1. На финише чемпионата «красно-белые» проиграли четыре поединка, заняв итоговое 14-е место в общем зачете с преимуществом над зоной переходных игр в два балла.

Два последних контрольных матча «Реймс» провел неудачно, проиграв последовательно «Лансу» (1:2) и «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

  • В 3 предыдущих очных встречах команд фиксировалась ничья
  • В 14 прошлых играх между «Ниццей» и «Реймсом» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Реймс» не забивал голы в 6 из 7 предыдущих матчей на поле «Ниццы»

Прогноз

В очных встречах «Ниццы» и «Реймса» наблюдается низовой тренд. Команды стабильно завершают игры между собой без голевых феерий, включая встречи на стадионе «Альянц Ривьера». Учитывая, что предстоящий поединок станет первым официальным матчем для обеих команд в новом сезоне, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч одного из лидеров Лиги 1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.57 1.82 2.09
Лига Ставок 2.44 1.54 1.76 2.04 1.40 2.90
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
BetBoom 2.54 1.55 1.80 2.07 1.45 2.86
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Все комментарии
qvydfe5yxhru
qvydfe5yxhru
вчера в 20:03
Футбольный клуб Ницца одержит победу.
659dpq397z8p
659dpq397z8p
вчера в 20:03
Футбольный клуб Ницца выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:57
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100