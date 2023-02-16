«Ницца» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (18.02.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.12. Поставить на «Реймс» можно по 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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18 февраля 2023, 19:00
суббота
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Ницца» идет в хорошем темпе в Лиге 1 и смогла набрать 13 очков в пяти последних турах. Это помогло коллективу подняться на седьмое место с 37 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В домашней встрече с «Реймсом» хозяевам придется очень постараться для победы, ведь соперник также демонстрирует хорошие результаты. В прошлом туре «Ницца» крупно обыграла «Аяччо» (3:0), а ранее одолела на выезде «Марсель» (3:1).
«Реймс» имеет приятную серию без поражений в чемпионате Франции, но очень часто играет вничью и имеет самый высокий показатель среди всех клубов (12). Коллектив занимает десятое место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Реймс» разгромил на своем поле «Труа» (4:0), а ранее в кубке Франции уступил «Тулузе» (1:3).
Информация для ставок
- «Ницца» выиграла четыре последних поединка в чемпионате Франции
- «Реймс» проиграл только один матч на выезде из десяти последних
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились ничьими
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды в личных встречах играют очень нерезультативно и ждать от них голевой феерии в этот раз вряд ли стоит. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.