«Ницца» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (18.02.2023)

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сегодня, 11:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.12. Поставить на «Реймс» можно по 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ницца» идет в хорошем темпе в Лиге 1 и смогла набрать 13 очков в пяти последних турах. Это помогло коллективу подняться на седьмое место с 37 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В домашней встрече с «Реймсом» хозяевам придется очень постараться для победы, ведь соперник также демонстрирует хорошие результаты. В прошлом туре «Ницца» крупно обыграла «Аяччо» (3:0), а ранее одолела на выезде «Марсель» (3:1).

«Реймс» имеет приятную серию без поражений в чемпионате Франции, но очень часто играет вничью и имеет самый высокий показатель среди всех клубов (12). Коллектив занимает десятое место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Реймс» разгромил на своем поле «Труа» (4:0), а ранее в кубке Франции уступил «Тулузе» (1:3).

Информация для ставок

«Ницца» выиграла четыре последних поединка в чемпионате Франции

«Реймс» проиграл только один матч на выезде из десяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились ничьими

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах играют очень нерезультативно и ждать от них голевой феерии в этот раз вряд ли стоит. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.