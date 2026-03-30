«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

сегодня, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Барселона», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Атлетико»

«Матрасники» проводят неплохой сезон и продолжают свое выступление в Лиге чемпионов. Что касается чемпионата Испании, то здесь «Атлетико» идет на четвертом месте с 57 баллами и отстает на один пункт от «Вильярреала». В игре на своем поле с лидером Ла Лиги у хозяев есть шанс обострить интригу в битве за чемпионство, даже если на табло будет зафиксирован ничейный счет.

Два последних матча «Атлетико» закончились выездными поражениями от «Тоттенхэма» и «Реала» с одинаковым счетом (2:3).

«Барселона»

«Барселона» лидирует в Ла Лиге и не намерена отдавать чемпионство «Реалу», поэтому предстоящий матч с «Атлетико» становится одним из самых важных в концовке сезона. Тем не менее, матч пройдет в Мадриде, и каталонцы уже терпели в этом городе сокрушительное поражение от подопечных Диего Симеоне.

Два последних матча «Барселоны» завершились минимальной победой над «Райо Вальекано» (1:0) и разгромом «Ньюкасл Юнайтед» (7:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Атлетико» – 3.15

Ничья – 3.7

Победа «Барселона» – 2.2

Статистика

«Атлетико» выиграл шесть последних домашних матчах подряд

Шесть из восьми последних матчей «Барселоны» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч у «Атлетико» Мадрид

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. «Барселона» находится в отличной форме и кроме сохранения лидерства, держит в голове мысль о реванше за вылет из кубка Испании от «матрасников».