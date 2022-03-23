Норвегия – Словакия. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

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вчера, 21:05

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этой встрече букмекеры выделили хозяев поля, а потому взять победу Норвегии можно по коэффициенту 1.74. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.58, а поверить в успех Словакии предлагают по коэффициенту 4.88 в букмекерской конторе Фонбет.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 2.22. На тотал меньше 2.5 можно загрузить по коэффициенту 1.64. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Норвегия набрала 18 очков за 10 туров квалификации на Чемпионат мира, но их не хватило, чтобы потеснить с первых мест Турцию и Нидерланды. Последним как раз и уступили норвежцы в рамках заключительного поединка со счетом (0:2). Оба гола были забиты уже на последних минутах встречи.

Словакия в своей группе оказалась слабее Хорватии и России и набрав 14 очков финишировала на третьем месте лишь по дополнительным показателям опередив Словению. В последнем туре коллектив побывал в Гостях у Мальты и разгромил ее с убедительным счетом (6:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия Норвегии составляет четыре игры (две победы и две ничьих)

Словакия выиграла лишь два из девяти последних матчей

Все три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три последних поединка с участием Норвегии завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды могут позволить себе в этом матче провести эксперименты с составом и это конечно же скажется на качестве игры. Большого количества голов не ожидаем, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.64.