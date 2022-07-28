«Хам-Кам» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекерам было несложно определиться с фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.8, тогда как поверить в успех гостей предлагают по коэффициенту 4.63. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.52.
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30 июля 2022, 19:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.19. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Хам-Кам» в минувших турах имел противостояния с непростыми соперниками и сумел завоевать лишь два балла, расписав ничьи с «Хаугесундом» и «Стремсгодсетом» с одинаковым счетом (1:1), а также на своем поле футболисты не смогли ничего сделать с «Буде-Глимтом», поражение (0:2). В таблице клуб занимает 12 место и на пять очков опережает преследователей из зоны вылета.
«Кристиансунд» продолжает проигрывать и терять очки, что отражается на его турнирном положении. Коллектив замыкает турнирную таблицу, имея после14 игры всего два завоеванных очка. Буквально вчера команда побывала в гостях у «Сандефьорда» и проиграла с сухим счетом (0:2).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Хам-Кама» насчитывает четыре поединка (три ничьих и поражение)
- У «Кристиансунда» пять поражений в последних шести играх
- Три минувшие очные встречи завершились вничью
- Четыре последних матча с участием «Хам-Кама» закончились результатом ТМ 2.5, а три из четырех «Кристиансунда» — ТБ 2.5
Прогноз
В этом матче сойдутся аутсайдер и середняк чемпионата. Мы вряд ли увидим качественный футбол в их исполнении, но вполне можем рассчитывать на большое количество забитых голов, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.