«Хам-Кам»– «Мольде». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (03.07.2022)

1656662177

01 июля 2022, 10:56

Ставки букмекеров

Совсем небольшим фаворитом в данной встрече является «Мольде». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Хам-Кама» порадует коэффициент 3.35. Ничейный исход дается по коэффициенту 3.77.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Хам-Кам» в матче 1/32 финала кубка Норвегии без проблем разобрался с «Эльверумом» (3:1) и вышел в следующий этап турнира. После этого состоялся поединок национального чемпионата против «Сарпсборга 08» и в голевой перестрелке были добыты три очка благодаря победе (3:2).

«Мольде» продолжает радовать болельщиков, оформляя победу за победой. Коллектив без проблем одолел «Эйсвольд» в кубке страны, а чуть ранее в рамках чемпионата оказался сильнее «Одд» и «Буде-Глимта» (2:1) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

Победная серия «Хам-Кама» насчитывает четыре матча, «Мольде» — десять

Семь последних поединков «Мольде» и четыре из пяти «Хам-Кама» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять минувших очных встреч завершились поражением «Хам-Кама»

«Мольде» пропускает по одному голу в семи играх подряд

Прогноз

Ожидаем игру с тотальным доминированием гостевого коллектива. Верим, что более квалифицированный коллектив добудет победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем поставить на победу «Мольде» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.