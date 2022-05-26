«Мольде» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (29.05.2022)

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26 мая 2022, 15:03

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явный фаворит отсутствует. Поставить на победу «Мольде» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.8. Ничью предлагают по коэффициенту 3.88.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.5. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.51. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мольде» набрал хорошую игровую форму и оформляет победу за победой. Команда в минувшем туре на своем поле принимала «Кристиансунд» и одержала победу (2:1), а матчем ранее побывала в гостях у «Олесунна», где сохранив ворота в неприкосновенности, оформила уверенную победу (2:0) и закрепилась на третьем месте в таблице.

«Буде-Глимт» провел не самый удачный старт чемпионата и после такого же количества поединков занимает лишь шестое место с 13 очками в активе. Коллектив не смог в последнем туре дома переиграть «Стремгодсет» (2:2), но чуть ранее без проблем на выезде разгромил «Хаугесунд» (4:1).

Информация для ставок

«Мольде» выиграл четыре матча кряду

Беспроигрышная серия «Буде-Глимта» насчитывает пять поединков (три ничьих и две победы)

Четыре минувших очных встречи закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Буде-Глимта» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где оба коллектива будут желать одержать победу. Класс футболистов у команд примерно равен, поэтому сложно сказать, кто будет владеть преимуществом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.88.