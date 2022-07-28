«Олесунн» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

В этом поединке гости являются фаворитами. Коэффициент на победу «Буде-Глимта» составляет 1.77. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 4.7, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6 в БК Лига Ставок.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.32. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Олесунн» в двух последних поединках был неуступчив, но победу добыть не сумел. Команда завершила результатами (2:2) и (0:0) встречи с «Сандефьордом» и «Русенборгом». Завоеванных баллов хватило, чтобы закрепиться на седьмом мете в турнирной таблице и иметь возможность продолжать бороться за места в еврокубках.

«Буде-Глимт» вчера провел фантастический поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где без шансов уничтожил «Линфилд» со счетом (8:0). В национальном чемпионате клуб также выглядит уверенно, в минувших двух турах переиграв «Хам-Кам» и «Йевр» (2:0) и (5:0).

Информация для ставок

«Оленсунн» не проигрывает дома четыре матча кряду (две ничьих и две победы)

У «Буде-Глимта» три победы в последних четырех встречах

Шесть минувших очных поединков закончились победой «Буде-Глимта»

Четыре из пяти последних игр с участием «Олесунна» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает игра с тотальным преимуществом гостей. В рамках борьбы за медали они не имеют права терять очки, и настроены лишь на победу. Рекомендуем поставить на победу «Буде-Глимта» с форой по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.