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«Олесунн» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (30.07.2022)

сегодня, 13:00
Буде-Глимт

Ставки букмекеров

В этом поединке гости являются фаворитами. Коэффициент на победу «Буде-Глимта» составляет 1.77. Поставить на неожиданный успех хозяев можно по коэффициенту 4.7, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.204.261.79
Мелбет 4.70 3.60 1.79
1XBET 4.70 3.60 1.79

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.32. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Олесунн» в двух последних поединках был неуступчив, но победу добыть не сумел. Команда завершила результатами (2:2) и (0:0) встречи с «Сандефьордом» и «Русенборгом». Завоеванных баллов хватило, чтобы закрепиться на седьмом мете в турнирной таблице и иметь возможность продолжать бороться за места в еврокубках.

«Буде-Глимт» вчера провел фантастический поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где без шансов уничтожил «Линфилд» со счетом (8:0). В национальном чемпионате клуб также выглядит уверенно, в минувших двух турах переиграв «Хам-Кам» и «Йевр» (2:0) и (5:0).

Информация для ставок

  • «Оленсунн» не проигрывает дома четыре матча кряду (две ничьих и две победы)
  • У «Буде-Глимта» три победы в последних четырех встречах
  • Шесть минувших очных поединков закончились победой «Буде-Глимта»
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Олесунна» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает игра с тотальным преимуществом гостей. В рамках борьбы за медали они не имеют права терять очки, и настроены лишь на победу. Рекомендуем поставить на победу «Буде-Глимта» с форой по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.91 1.98
Мелбет 2.32 1.63
1XBET 2.32 1.63
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:46
Гости не проиграют
Гость
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