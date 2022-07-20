«Русенборг» — «Тромсе». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров явный фаворит в этой игре отсутствует. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Тромсе» залетит коэффициент 2.7, а ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.75.
|
- : -
сегодня, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Русенборг» набрал отличную форму, что подтверждает его беспроигрышная серия. В минувших турах коллектив оформил четыре зачетных балла в противостояниях с «Йевром» (3:2) и «Олесунном» (0:0). В турнирной таблице колбу занимает пятое место и продолжает борьбу за еврокубки.
«Тромсе» находится в противоположной части карты и борется за выживание. Клуб расположился на 14 месте и имеет в активе 13 очков, как и у ближайшего конкурента расположившегося строчкой выше. В последних двух поединках команда пропустила семь мячей, проиграв «Мольде» (1:5) и расписав голевую ничью (2:2) с «Сандефьордом».
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Русенборга» насчитывает шесть матчей
- «Тромсе» выиграл на выезде три из десяти последних поединков
- Четыре из пяти минувших очных встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
-
Семь последних игр с участием «Тромсе» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ждет интересный поединок двух команд с разными задачами на сезон. «Русенборг» будет владеть преимуществом и, вероятно, оформит очередные три очка в свою копилку. Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.