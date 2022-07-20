«Русенборг» — «Тромсе». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 00:26

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явный фаворит в этой игре отсутствует. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Тромсе» залетит коэффициент 2.7, а ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Русенборг» набрал отличную форму, что подтверждает его беспроигрышная серия. В минувших турах коллектив оформил четыре зачетных балла в противостояниях с «Йевром» (3:2) и «Олесунном» (0:0). В турнирной таблице колбу занимает пятое место и продолжает борьбу за еврокубки.

«Тромсе» находится в противоположной части карты и борется за выживание. Клуб расположился на 14 месте и имеет в активе 13 очков, как и у ближайшего конкурента расположившегося строчкой выше. В последних двух поединках команда пропустила семь мячей, проиграв «Мольде» (1:5) и расписав голевую ничью (2:2) с «Сандефьордом».



Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Русенборга» насчитывает шесть матчей

«Тромсе» выиграл на выезде три из десяти последних поединков

Четыре из пяти минувших очных встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Семь последних игр с участием «Тромсе» закончились результатом «обе забьют»



Прогноз

Нас ждет интересный поединок двух команд с разными задачами на сезон. «Русенборг» будет владеть преимуществом и, вероятно, оформит очередные три очка в свою копилку. Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.