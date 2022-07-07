«Русенборг» — «Йевр». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

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07 июля 2022, 12:32

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить не составило труда, преимущество было отдано хозяевам поля. Поставить на их победу с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Если зайдет победа гостей, то игроков порадует коэффициент 9.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.86.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.5, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2.56. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Русенборг» в конце июня без проблем разобрался на выезде с низшелиговым «Саннес Ульф» (2:0) в 1/16 финала кубка Норвегии. После этого команда отправилась на игру чемпионата, где на гостевом поле сразилась с «Викингом». Взять три очка не удалось, пришлось довольствоваться одним, так как на табло была зафиксирована ничья (1:1).

«Йевр» провел два матча чемпионата за этот же период, в которых добыл четыре зачетных балла благодаря домашней победе над «Хаугесундом» (1:0) и ничьей с одним из лидеров чемпионата «Мольде» (1:1). В таблице коллектив располагается на предпоследнем месте и отстает от соперника на семь очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Русенборга» составляет четыре матча (две победы и две ничьих)

«Йевр» выиграл лишь раз в последних семи выездных поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Русенборга» (2:1)

Четыре из пяти последних игр и «Русенборга» и «Йевра» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием хозяев поля и их итоговым успехом. Рекомендуем поставить на победу «Русенборга» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.