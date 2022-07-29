«Сарпсборг 08» — «Лиллестрем». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (31.07.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры не отдали предпочтения ни одной из команд. Поверить в ничью и загрузить на данный исход можно по коэффициенту 3.37 в БК Лига Ставок. Если верите в хозяев, то их победу предлагают по коэффициенту 2.45, а поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.88.
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завтра, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.25 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Сарпсборг 08» проводит не самый лучший отрезок сезона. Коллектив проигрывает матч за матчем, и такие результаты отражаются на турнирном положении. После 15 туров клуб занимает лишь 11 место и имеет в своей копилке всего 19 очков при разнице мячей (30:26). В минувшем туре соперником выступал «Хаугесунд» и нанес поражение со счетом (1:3).
«Лиллестрем» несколько дней назад провел поединок в квалификации Лиги конференций против финского СИКа. И если первая игра завершилась лишь минимальной победой (1:0), то во второй норвежский клуби не оставил сопернику шансов, загрузив в его ворота пять мячей и зафиксировав счет (5:2).
Информация для ставок
- «Сарпсборг 08» проиграл пять из шести последних матчей
- У «Лиллестрема» пять побед в последних шести поединках
- В четырех из пяти минувших очных встречах было забито минимум два гола
- Четыре из пяти последних игр «Сарпсборга 08» закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
«Лиллестрем» продолжает борьбу за золотые медали, поэтому терять очки в игре с середняком, который находится не в лучшей форме, команда не намерена. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.88.