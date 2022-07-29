«Сарпсборг 08» — «Лиллестрем». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (31.07.2022)

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вчера, 23:11

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не отдали предпочтения ни одной из команд. Поверить в ничью и загрузить на данный исход можно по коэффициенту 3.37 в БК Лига Ставок. Если верите в хозяев, то их победу предлагают по коэффициенту 2.45, а поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.88.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.25 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сарпсборг 08» проводит не самый лучший отрезок сезона. Коллектив проигрывает матч за матчем, и такие результаты отражаются на турнирном положении. После 15 туров клуб занимает лишь 11 место и имеет в своей копилке всего 19 очков при разнице мячей (30:26). В минувшем туре соперником выступал «Хаугесунд» и нанес поражение со счетом (1:3).

«Лиллестрем» несколько дней назад провел поединок в квалификации Лиги конференций против финского СИКа. И если первая игра завершилась лишь минимальной победой (1:0), то во второй норвежский клуби не оставил сопернику шансов, загрузив в его ворота пять мячей и зафиксировав счет (5:2).

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» проиграл пять из шести последних матчей

У «Лиллестрема» пять побед в последних шести поединках

В четырех из пяти минувших очных встречах было забито минимум два гола

Четыре из пяти последних игр «Сарпсборга 08» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Лиллестрем» продолжает борьбу за золотые медали, поэтому терять очки в игре с середняком, который находится не в лучшей форме, команда не намерена. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.88.