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«Волеренга» — «Кристиансунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (10.07.2022)

06 июля 2022, 14:57
Волеренга

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1. 5. В случае сенсационной победы «Кристиансунда» зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.59.

Норвегия. Высшая лига 2022
Волеренга
Кристиансунд
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
3 : 0
завершен
10 июля 2022, 19:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.44 4.94 6.15
BetBoom 1.48 4.60 6.50

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.67, а ТМ 2.5 можно взять по 2.25. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Волеренга» два последних матча проиграла с одинаковым счетом (0:1). Первый был в рамках чемпионата и соперником выступал «Одд». Далее же последовала стадия 1/16 финала кубка Норвегии, где не удалось сотворить сенсацию и не пустить дальше грозный «Буде-Глимт».

«Кристиансунд» также два своих последних поединка проиграл с одинаковым счетом, на табло были зафиксированы цифры (1:3). Команде было сложно рассчитывать на зачетные баллы, так как противостоять приходилось довольно крепким «Русенборгу» и «Лиллестрему». После 10 туров клуб занимает последнее место в таблице и отстает от нынешнего соперника на 10 очков.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Волеренги» составляет четыре поединка (три поражения и ничья)
  • У «Кристиансунда» шесть поражений в последних семи матчах
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Шесть из восьми последних игр «Кристиансунда» завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В очных поединках команды зачастую радуют зрителей забитыми голами. Скорее всего, и в нынешней встрече сделают больший акцент на атакующие действия. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
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gxqm9zhz33dn
gxqm9zhz33dn
06 июля в 19:47
Победу одержит «Волеренга»
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