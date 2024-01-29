«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.42. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ноттингем Форест» в последних матчах не так часто проигрывает и прогрессирует в качестве своего футбола. Команда идет на 16 месте с 20 баллами и на четыре пункта опережает зону вылета. «Лесникам» вполне по силам создать проблемы ныне нестабильному «Арсеналу», поэтому поединок обещает быть интересным. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:0) и проиграл на выезде «Брентфорду» в АПЛ (2:3).

«Арсенал» после ряда неудач смог разгромно переиграть «Кристал Пэлас» (5:0) и болельщики надеются, что «канониры» вернутся к своей привычной форме. Тем не менее, лондонцы потеряли второе место и сейчас идут на третьем месте с 43 баллами и отставанием от лидера в пять пунктов. Еще в одной недавней игре «Арсенал» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:2) в кубке ФА (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних домашних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Ноттингем Форест» выиграл три последних домашних матча с «Арсеналом»

Прогноз

«Арсенал» является большим фаворитом в этой встрече, но слабо выступает в последнее время. Предлагаем рискнуть и поверить в ничейный результат по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.