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«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

вчера, 11:15
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.42. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ноттингем Форест» в последних матчах не так часто проигрывает и прогрессирует в качестве своего футбола. Команда идет на 16 месте с 20 баллами и на четыре пункта опережает зону вылета. «Лесникам» вполне по силам создать проблемы ныне нестабильному «Арсеналу», поэтому поединок обещает быть интересным. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:0) и проиграл на выезде «Брентфорду» в АПЛ (2:3).

«Арсенал» после ряда неудач смог разгромно переиграть «Кристал Пэлас» (5:0) и болельщики надеются, что «канониры» вернутся к своей привычной форме. Тем не менее, лондонцы потеряли второе место и сейчас идут на третьем месте с 43 баллами и отставанием от лидера в пять пунктов. Еще в одной недавней игре «Арсенал» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:2) в кубке ФА (0:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
  • Семь из десяти последних домашних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ноттингем Форест» выиграл три последних домашних матча с «Арсеналом»

Прогноз

«Арсенал» является большим фаворитом в этой встрече, но слабо выступает в последнее время. Предлагаем рискнуть и поверить в ничейный результат по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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96p47yghyc59
вчера в 16:20
“Ноттингем Форест” и “Арсенал” находятся в хорошей форме и показывают прогресс в своих играх. Оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны, и матч обещает быть интересным и напряженным.
t8ay9x6przts
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вчера в 16:19
“Арсенал” является серьезным соперником и может вернуться к своей прежней форме.
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вчера в 16:18
“Лесники” имеют хорошие шансы создать проблемы “канонирам”
fagawnrjqs6s
fagawnrjqs6s
вчера в 11:18
Понятное дело, что Арсенал фаворит данного поединка. И скорее всего даже в гостях "канониры" в битве против "лесников" свои три очка наберут. Но даже если хозяева и проиграют, то вряд ли это случится с сухим счётом. В текущем сезоне Ноттингем Форрест забивал в ворота лондонцев на "Эмирейтс" и даже навязал сопернику борьбу (1-2). А в трёх последних свиданиях команд на поле "лесников" гости и вовсе проигрывали. Да-да, вы не ослышались (0-1, 0-1 и 2-4). Поэтому вполне резонно рискнуть, что и в этот раз ворота фаворитов не останутся "сухими". Ведь команда, которую сейчас тренирует, Нуну Эшпириту Санту за 21 тур АПЛ забила 26 мячей, в среднем отличается чаще одного раза за игру. А Арсенал в текущем сезоне в выездных матчах - не такая уж и грозная сила. Мой прогноз - "Хозяева забьют: ДА".
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