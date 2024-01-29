«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.42. Поставить на «Ноттингем Форест» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
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сегодня, 22:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Ноттингем Форест» в последних матчах не так часто проигрывает и прогрессирует в качестве своего футбола. Команда идет на 16 месте с 20 баллами и на четыре пункта опережает зону вылета. «Лесникам» вполне по силам создать проблемы ныне нестабильному «Арсеналу», поэтому поединок обещает быть интересным. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились ничьей с «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:0) и проиграл на выезде «Брентфорду» в АПЛ (2:3).
«Арсенал» после ряда неудач смог разгромно переиграть «Кристал Пэлас» (5:0) и болельщики надеются, что «канониры» вернутся к своей привычной форме. Тем не менее, лондонцы потеряли второе место и сейчас идут на третьем месте с 43 баллами и отставанием от лидера в пять пунктов. Еще в одной недавней игре «Арсенал» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:2) в кубке ФА (0:2).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних домашних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»
- «Ноттингем Форест» выиграл три последних домашних матча с «Арсеналом»
Прогноз
«Арсенал» является большим фаворитом в этой встрече, но слабо выступает в последнее время. Предлагаем рискнуть и поверить в ничейный результат по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.