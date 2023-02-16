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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

сегодня, 09:45
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.595.771.34
Лига Ставок 8.80 5.60 1.34
1XBET 9.20 5.95 1.35

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Ноттингем Форест» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате Англии и сумел существенно продвинуться подальше от зоны вылета. Сейчас клуб занимает уже 14 место с 24 баллами и уступает «Лестеру» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились выездным поражением «Фулхэму» (0:2) и минимально победой над «Лидсом» (1:0).

«Манчестер Сити» смог догнать ушедший в отрыв «Арсенал» за счет победы в личной встрече (3:1) и даже выйти на первое место, что правда только по дополнительным показателям и сыграв на одну игру больше. Теперь «горожанам» требуется закрепиться на достигнутом результате, а матч с соперником из нижней части турнирной таблицы является для этого хорошей возможностью. До матча с «канонирами», подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле одолели «Астон Виллу» (3:1).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» выиграл только три матча из десяти последних в основное время
  • «Манчестер Сити» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти
  • «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Манчестер Сити» набрал ход и мало кто верит, что хозяевам удастся забрать очки у чемпиона Англии в эти выходные. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.87 1.29 2.37 1.65 1.90 2.01
Лига Ставок 2.34 1.58 1.85 1.92
1XBET 2.42 1.66
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
Ман Сити уже в чемпионской гонке.... терять очки нельзя
Гость
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