«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 09:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.32. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Ноттингем Форест» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате Англии и сумел существенно продвинуться подальше от зоны вылета. Сейчас клуб занимает уже 14 место с 24 баллами и уступает «Лестеру» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились выездным поражением «Фулхэму» (0:2) и минимально победой над «Лидсом» (1:0).

«Манчестер Сити» смог догнать ушедший в отрыв «Арсенал» за счет победы в личной встрече (3:1) и даже выйти на первое место, что правда только по дополнительным показателям и сыграв на одну игру больше. Теперь «горожанам» требуется закрепиться на достигнутом результате, а матч с соперником из нижней части турнирной таблицы является для этого хорошей возможностью. До матча с «канонирами», подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле одолели «Астон Виллу» (3:1).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Манчестер Сити» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Манчестер Сити» набрал ход и мало кто верит, что хозяевам удастся забрать очки у чемпиона Англии в эти выходные. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.