«Ньюкасл Джетс» — «Брисбен Роар». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (03.02.2022).

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вчера, 16:55

3 февраля 2022 года «Ньюкасл Джетс» примет «Брисбен Роар» в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Этот матч пройдет на домашней арене «Джетса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Австралии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Ньюкасл Джетс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.15. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.67.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ньюкасл Джетс» идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять баллов. У коллектива одна победа, две ничьих и три поражения. Клуб забил 11 голов и пропустил десять мячей. В последних встречах «Ньюкасл Джетс» выглядит не лучшим образом, клуб регулярно теряет драгоценные очки и рискует остаться на своем месте до конца сезона. Команда уступила «Аделаиде Юнайтед» со счетом 1:2, а также проиграла «Макартуру» со счетом 2:1 и победила «Веллингтон Феникс» 4:0.

«Брисбен Роар» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. У коллектива две победы, две ничьих и четыре поражения. Клуб забил семь голов и пропустил десять мячей. В последних встречах «Брисбен Роар» играет не лучшим образом, но все же клубу удается набирать баллы — победы над «ВС Уондерерс» со счетом 3:0 и над «Перт Глори» 1:0, а также поражение от «Аделаиды Юнайтед» 1:3.

Информация для ставок

«Брисбен Роар» выиграл два матча из последних пяти

«Ньюкасл Джетс» выиграл всего один матч из последних пяти

У «Брисбен Роар» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Брисбен Роар» по коэффициенту 1.72. Эта команда, несмотря на не самые удачные результаты, все еще лучше, чем оппонент. Поэтому она имеет все шансы на баллы в этой игре.