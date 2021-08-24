«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (25.08.2021)

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вчера, 23:23

«Ньюкасл» 25 августа 2021 года сыграет против «Бернли» в рамках второго круга Кубка Английской Лиги. Этот турнир является одним из старейших в мире, но большинство клубов из Премьер-Лиги откровенно игнорируют его и предпочитают брать более серьезные трофеи. Тем не менее это интересный матч, и на него стоит взглянуть. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ньюкасл». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.25 и на победу «Бернли» по коэффициенту 3.45.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» плохо начал сезон в Премьер-Лиге. Клуб проиграл два стартовых матча, это были поражения от «Астон Виллы» со счетом 0:2, а также от «Вест Хэма» со счетом 2:4. В товарищеских матчах клуб смотрелся очень даже неплохо, команда часто побеждала и лишь один раз проиграла, это было фиаско против «Йорк Сити» со счетом 0:1. Нынешняя форма «Ньюкасла» вызывает много вопросов, клуб явно не готов к сезону.

«Бернли», как и его оппонент, провалил старт в Премьер-Лиге. Команда проиграла два матча. Первое поражение клубу нанес «Брайтон», команда проиграла со счетом 1:2, далее «Бернли» получил те же два мяча, но уже от «Ливерпуля», в этот раз забить не получилось. «Бернли» великолепно смотрелся в товарищеских матчах, проиграв всего один раз («Кадису» со счетом 0:2), но в официальных играх отличная форма команды куда-то испарилась.

Информация для ставок

«Бернли» проиграл три матча кряду

«Ньюкасл» выиграл два матча из последних пяти

«Бернли» пропускает голы в четырех играх кряду

Прогноз

«Ньюкасл» смотрится более предпочтительным вариантом в этом поединке, особенно на фоне «Бернли», который часто пропускает и мало забивает. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Ньюкасл» победит по коэффициенту 3.25.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Кубке Лиги.