«Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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24 октября 2023, 10:02

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Лига Ставок каждый желающий может поставить на победу «Ньюкасла» по коэффициенту 1.75. Выбрать «Боруссию» Д линия предлагает по 4.7, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 3.9.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.73, а предположить, что матч окажется скудным на голы по 2.13. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» может быть доволен стартом в Лиге Чемпионов, ведь команда набрала четыре очка и возглавляет свою группу. Коллектив делает большой упор на домашних поединках, поэтому постарается повторить успех прошлого тура и добыть еще одну важную победу, которая сделат «сорок» еще ближе к выходу в плей-офф. Два последних матча «Ньюкасла» завершились крупной победой над «Кристал Пэлас» (4:0) и ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд набрала всего один балл и ее попадание в плей-офф на данный момент находится под большим вопросом. Группа очень сложная и в каждой игре необходимо цепляться за очки, поэтому в Англии гостей бы устроил даже ничейный результат. В Бундеслиге «шмели» занимают четвертое место с 20 баллами и отстают от лидера на два пункта. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла на своем поле «Вердер» (1:0), а ранее оказалась сильнее «Униона» (1:0).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Ньюкасл» забивает в 11 последних домашних встречах подряд

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут поставить перед соперником нерарзрешимые задачи и в конце концов достигнут успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.