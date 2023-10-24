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«Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

24 октября 2023, 10:02
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Лига Ставок каждый желающий может поставить на победу «Ньюкасла» по коэффициенту 1.75. Выбрать «Боруссию» Д линия предлагает по 4.7, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 3.9.

Лига Чемпионов 2023/2024
Ньюкасл Юнайтед
Боруссия
ВыигрышНичья
0 : 1
завершен
25 октября 2023, 22:00
среда
НичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.594.445.66
Лига Ставок 1.56 4.60 5.20

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.73, а предположить, что матч окажется скудным на голы по 2.13. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» может быть доволен стартом в Лиге Чемпионов, ведь команда набрала четыре очка и возглавляет свою группу. Коллектив делает большой упор на домашних поединках, поэтому постарается повторить успех прошлого тура и добыть еще одну важную победу, которая сделат «сорок» еще ближе к выходу в плей-офф. Два последних матча «Ньюкасла» завершились крупной победой над «Кристал Пэлас» (4:0) и ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд набрала всего один балл и ее попадание в плей-офф на данный момент находится под большим вопросом. Группа очень сложная и в каждой игре необходимо цепляться за очки, поэтому в Англии гостей бы устроил даже ничейный результат. В Бундеслиге «шмели» занимают четвертое место с 20 баллами и отстают от лидера на два пункта. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла на своем поле «Вердер» (1:0), а ранее оказалась сильнее «Униона» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ньюкасл Юнайтед» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах
  • «Ньюкасл» забивает в 11 последних домашних встречах подряд

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут поставить перед соперником нерарзрешимые задачи и в конце концов достигнут успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.24 2.54 1.57 2.02 1.88
Лига Ставок 2.55 1.52 2.05 1.80
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
24 октября в 12:14
Между собой Ньюкасл и Дортмунд сыграют впервые. У англичан травмирован основной полузащитник Харви Барнс, но он и в матче против ПСЖ участия не принимал, так что "сороки" вполне научились обходиться без него. Такая же ситуация с голландским защитником Ньюкасла Ботманом - ему находят равноценную замену. У немецкого клуба в лазарете целых шесть игроков, но они также давно не играют и особой потерей считать их нельзя. В победном матче против ПСЖ англичане отдали мяч гостям (их владение за матч составило 31%) и на стремительных контратаках забивали голы. Против Боруссии футбол может получиться открытым. Немецкий клуб будет стараться набрать первые очки и в глухую оборону не сядет, а значит для быстрых вингеров Ньюкасла будут простор и свободные зоны. Наиболее вероятен обмен голами в этом поединке.
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