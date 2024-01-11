«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (13.01.2024)

1704992851

11 января 2024, 20:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.55. Поставить на «сорок» можно по 5.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» переживает настоящий кризис и только в последней игре прервал целую серию поражений. Неутешительные результаты опустили «сорок» уже на девятое место в турнирной таблице с 29 набранными баллами. В домашней встрече с чемпионом Англии хозяева могут обеспечить подопечных Гвардиолы проблемами, но выиграть будет чрезвычайно сложно. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились крупной победой над «Сандерлендом» в кубке ФА (3:0) и поражением от «Ливерпуля» (2:4).

«Манчестер Сити» вновь вышел на путь побед, и кажется, все забыли о частых потерях очков в ноябре. «Горожане» идут на третьем месте с 40 баллами и отстают на пять пунктов от лидера, при этом имея на одну сыгранную игру меньше. В случае победы над «сороками», гости смогут выйти на чистое второе место на расстояние одной победы от «Ливерпуля». В кубке ФА «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0), а в АПЛ одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Горожане» выиграли три из пяти последних встреч с «Ньюкаслом» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В личных встречах между клубами часто случается, что одна команда не забивает в матче. В этот раз также предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.