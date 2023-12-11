«Ньюкасл Юнайтед» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «сорок» можно взять по коэффициенту 1.82. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 4.05. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.95.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Ньюкасл Юнайтед» набрал пять очков в пяти турах Лиги Чемпионов и уже не все зависит от английской команды. «Сороки» отстают от «ПСЖ» на два балла и должны надеяться на то, что «Боруссия» Д не проиграет парижанам, а в свою очередь выигрывать. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились крупными поражениями от «Тоттенхэма» (1:4) и «Эвертона» (0:3).
«Милан» также находится в сложной ситуации, и чтобы продолжить участие в еврокубках, команда обязана побеждать англичан на их поле. «Красно-черные» набрали пять очков и вынуждены рисковать чуть ли не с первых минут, чтобы как минимум попасть в Лигу Европы. В чемпионате Италии «Милан» занимает третье место с 29 баллами, а в прошлом туре на выезде проиграл «Аталанте» (2:3).
Информация для ставок
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд
- Четыре из пяти последних поединков итальянского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ньюкасл Юнайтед» постарается захватить преимущество и вполне вероятно сможет добиться успеха при поддержке родных трибун. Предлагаем сделать ставку на победу «сорок» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.