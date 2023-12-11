«Ньюкасл Юнайтед» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победу «сорок» можно взять по коэффициенту 1.82. Поверить в успех «Милана» любой игрок может по коэффициенту 4.05. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» набрал пять очков в пяти турах Лиги Чемпионов и уже не все зависит от английской команды. «Сороки» отстают от « ПСЖ » на два балла и должны надеяться на то, что «Боруссия» Д не проиграет парижанам, а в свою очередь выигрывать. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились крупными поражениями от «Тоттенхэма» (1:4) и «Эвертона» (0:3).

«Милан» также находится в сложной ситуации, и чтобы продолжить участие в еврокубках, команда обязана побеждать англичан на их поле. «Красно-черные» набрали пять очков и вынуждены рисковать чуть ли не с первых минут, чтобы как минимум попасть в Лигу Европы. В чемпионате Италии «Милан» занимает третье место с 29 баллами, а в прошлом туре на выезде проиграл «Аталанте» (2:3).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только четыре игры из десяти последних во всех турнирах

«Милан» не может выиграть на выезде уже четыре встречи подряд

Четыре из пяти последних поединков итальянского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» постарается захватить преимущество и вполне вероятно сможет добиться успеха при поддержке родных трибун. Предлагаем сделать ставку на победу «сорок» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.