ОАЭ — Таиланд. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.06.2021)

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сегодня, 16:27

Сборные ОАЭ и Таиланда сыграют в рамках отбора на «мундиаль», который пройдет в 2022 году на территории Катара. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная ОАЭ . Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.50 и на победу Таиланда за 9.80.

Форма команд

Сборная ОАЭ в последних матчах играет неплохо. Команда очень хочет попасть на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. ОАЭ не проигрывают с конца 2020 года и показывает уверенную игру в матчах против более слабых соперников. Скорее всего, эта команда сможет показать свой класс и в поединке против Таиланда — далеко не самой привлекательной для болельщиков сборной. ОАЭ — явные фавориты, об этом говорит и статистика, и показатели команды в последних матчах.

Игру сборной Таиланда сложно назвать хорошей. Команда не может одолеть соперников, которые слабее по уровню игры. Последние матчи Таиланда — это ужас для нейтрального болельщика, команда много пропускает и практически не побеждает. Такая команда может быть идеальной мишенью для ОАЭ , сборной, которая словно акула поглощает более мелких оппонентов. Не стоит ждать от Таиланда результата, эта команда может пройти мимо «мундиаля».

Информация для ставок

ОАЭ не проигрывают четыре игры кряду

не проигрывают четыре игры кряду Таиланд не может выиграть вот уже пять матчей подряд

ОАЭ забили 16 голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу ОАЭ и ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 31-й по 45-й минуту матча — 2.43.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5 в матче Фарерские острова — Лихтенштейн.