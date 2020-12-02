«Омония» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

ПАОК попробует сломить сопротивлении «Омонии» в рамках пятого тура Лиги Европы. Удастся ли гостям одержать лёгкую победу?
Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом матча ПАОК. С этим мы спорить не будем. Победа гостей находится на отметке 1,57. Заиграть ничью можно с коэффициентом 4,15, а вот успех хозяев может увеличить банк в шесть раз.
Тотал представлен в классическом варианте 2,5. Меньше можно сыграть с коэффициентом 1,86, а больше за 2,15.
Форма команд
«Омония», к сожалению, не имеет особых предпосылок в борьбе за плей-офф. После четырех сыгранных матчей в активе команды всего лишь одно набранное очко. Отставание от третьей позиции составляет уже четыре зачетных пункта. В прошлом туре команда проиграла «Гранаде» (1:2). В рамках чемпионата Кипра 30 ноября была зафиксирована ничья с «Эрмисом» (0:0).
ПАОК после поражения от ПСВ (2:3) заметно усложнил свою задачу – выйти в плей-офф. Теперь необходимо обыграть «Омонию», а сделать это в Кипре не так уж и просто.
В чемпионате Греции команда идет без поражений после девяти сыгранных туров. Правда, отставание от «Олимпиакоса» составляет одно очко. В последней встрече зафиксирована победа над «Ламией» (2:0).
Информация для ставок
- «Омония» не знает вкуса побед на протяжении пяти домашних матчей
- ПАОК выиграл три из четырех последних выездных поединков
- Между собой команды встречались трижды в истории. В двух встречах зафиксирована ничья, и еще в одном матче победу праздновал ПАОК
- ПАОК забивает уже в шести поединках подряд
Прогноз
ПАОК оправданно идет фаворитом встречи. Команда показывает качественный футбол, но порой заигрывается и забывает об обороне собственных ворот. «Омония», играя без турнирной мотивации, будет стремиться действовать первым номером, но, по нашему мнению, это помешает команде претендовать на набранные очки. Играем победу гостей с коэффициентом 1,57.