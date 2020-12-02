ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Омония» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

02 декабря 2020, 03:05
00:00 / 00:00

ПАОК попробует сломить сопротивлении «Омонии» в рамках пятого тура Лиги Европы. Удастся ли гостям одержать лёгкую победу?

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча ПАОК. С этим мы спорить не будем. Победа гостей находится на отметке 1,57. Заиграть ничью можно с коэффициентом 4,15, а вот успех хозяев может увеличить банк в шесть раз.

Тотал представлен в классическом варианте 2,5. Меньше можно сыграть с коэффициентом 1,86, а больше за 2,15.

Форма команд

«Омония», к сожалению, не имеет особых предпосылок в борьбе за плей-офф. После четырех сыгранных матчей в активе команды всего лишь одно набранное очко. Отставание от третьей позиции составляет уже четыре зачетных пункта. В прошлом туре команда проиграла «Гранаде» (1:2). В рамках чемпионата Кипра 30 ноября была зафиксирована ничья с «Эрмисом» (0:0).

ПАОК после поражения от ПСВ (2:3) заметно усложнил свою задачу – выйти в плей-офф. Теперь необходимо обыграть «Омонию», а сделать это в Кипре не так уж и просто.

В чемпионате Греции команда идет без поражений после девяти сыгранных туров. Правда, отставание от «Олимпиакоса» составляет одно очко. В последней встрече зафиксирована победа над «Ламией» (2:0).

Информация для ставок

  • «Омония» не знает вкуса побед на протяжении пяти домашних матчей
  • ПАОК выиграл три из четырех последних выездных поединков
  • Между собой команды встречались трижды в истории. В двух встречах зафиксирована ничья, и еще в одном матче победу праздновал ПАОК
  • ПАОК забивает уже в шести поединках подряд

Прогноз

ПАОК оправданно идет фаворитом встречи. Команда показывает качественный футбол, но порой заигрывается и забывает об обороне собственных ворот. «Омония», играя без турнирной мотивации, будет стремиться действовать первым номером, но, по нашему мнению, это помешает команде претендовать на набранные очки. Играем победу гостей с коэффициентом 1,57.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 04:38Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Андрей Бызов 1
Андрей Бызов 1
02 декабря в 18:56
Если учесть невысокую забойность ПАОКа,я предпочту фору 1,5 на хозяев.Да и кэф неплохой.
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 03:59
Омония может не проиграть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100