«Омония» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 03:05

ПАОК попробует сломить сопротивлении «Омонии» в рамках пятого тура Лиги Европы. Удастся ли гостям одержать лёгкую победу?

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча ПАОК . С этим мы спорить не будем. Победа гостей находится на отметке 1,57. Заиграть ничью можно с коэффициентом 4,15, а вот успех хозяев может увеличить банк в шесть раз.

Тотал представлен в классическом варианте 2,5. Меньше можно сыграть с коэффициентом 1,86, а больше за 2,15.

Форма команд

«Омония», к сожалению, не имеет особых предпосылок в борьбе за плей-офф. После четырех сыгранных матчей в активе команды всего лишь одно набранное очко. Отставание от третьей позиции составляет уже четыре зачетных пункта. В прошлом туре команда проиграла «Гранаде» (1:2). В рамках чемпионата Кипра 30 ноября была зафиксирована ничья с «Эрмисом» (0:0).

ПАОК после поражения от ПСВ (2:3) заметно усложнил свою задачу – выйти в плей-офф. Теперь необходимо обыграть «Омонию», а сделать это в Кипре не так уж и просто.

В чемпионате Греции команда идет без поражений после девяти сыгранных туров. Правда, отставание от «Олимпиакоса» составляет одно очко. В последней встрече зафиксирована победа над «Ламией» (2:0).

Информация для ставок

«Омония» не знает вкуса побед на протяжении пяти домашних матчей

ПАОК выиграл три из четырех последних выездных поединков

выиграл три из четырех последних выездных поединков Между собой команды встречались трижды в истории. В двух встречах зафиксирована ничья, и еще в одном матче победу праздновал ПАОК

ПАОК забивает уже в шести поединках подряд

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