«Рома» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 01:47

«Рома» уже гарантировала себе место в плей-офф. Единственный вопрос — сумеют ли «волки» оставить за собой первую позицию в группе А?

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Рома» идет фаворитом поединка. Коэффициент на их победу находится на отметке 1,89. Ничья котируется 3,96, а вот успех гостей представлен котировкой 4,08.

Букмекеры верят в результативную встречу. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть с коэффициентом 1,76, а тотал меньше: 2,18.

Форма команд

«Рома» является лидером квартета А, имея в своем активе десять набранных очков. Команда сумела в последней встрече обыграть «Клуж» (0:2). Затем последовал провал в игре с «Наполи» (0:4). Из-за этого поражения «волки» отдаляются от зоны лидеров в домашнем чемпионате.

«Янг Бойз» идет на втором месте в Лиге Европы. Команда после не самого удачного старта сезона сумела набрать неплохой ход. На текущий момент отставание от «Ромы» составляет три очка. Вопрос с выходом в плей-офф еще пока не решен, так как отрыв от «Клужа» составляет только три зачетных балла. В преддверии матча Лиги Европы подопечные Жерардо Сеоане победили (3:0) «Лозанну».

Информация для ставок

«Рома» не пропускает на домашней арене на протяжении четырех игр

«Янг Бойз» не пропускает в гостях на протяжении двух встреч

Между собой команды встречались один раз в истории. Зафиксирована победа «Ромы» (2:1)

Пять последних выездных поединков «Янг Бойз» завершились на ТМ 2,5

Прогноз

По нашему мнению, «Янг Бойз» будет стремиться заработать в гостевом поединке хотя бы одно очко. Таким образом удастся удержать за собой вторую позицию в группе. По этой причине гости наверняка будут играть вторым номером.

Учитывая это, рассчитывать на результативную игру мы попросту не можем. Предлагаем заиграть классический низ – тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,18. Не верится в то, что «Рома» сумеет оформить крупную победу над своим соперником.