«Сивасспор» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 02:25

«Сивасспор» в пятом туре Лиги Европы попробует зацепиться за плей-офф турнира. Сумеют ли хозяева дать бой «Вильярреалу»? – Ответ в нашем материале.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Вильярреал» является фаворитом матча. Коэффициент на их победу составляет 1,68, на ничью 4,10, а триумф «Сивасспора» можно сыграть с котировкой 5,40. Класс гостей заметно выше, но можно даже не сомневаться в том, что они будут выступать не в основном составе.

В линии БК тотал находится на отметке 2,5. Классический низ можно заиграть с коэффициентом 2,08, а меньше за 1,83.

Форма команд

«Сивасспор» благодаря последней выездной победе над «Карабахом» (3:2) оставил неплохие шансы, чтобы побороться за выход в плей-офф. Отставание от «Маккаби», который идет вторым, составляет всего лишь один зачетный пункт. После неоднозначного старта сезона в еврокубках команда прибавляет.

«Вильярреал» уже практически гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. В активе «подводников» десять набранных очков. Только в прошлом туре прервалась победная серия, матч в Тель-Авиве с «Маккаби» завершился вничью (1:1).

В рамках национальных первенств на выходных «Сивасспор» уступил «Гезтепе» (0:1), а «Вильярреал» расписал мировую с «Реалом Сосьедад» (1:1).

Информация для ставок

«Сивасспор» в пяти матчах забил пять мячей

«Вильярреал» не проигрывает в гостях на протяжении шести матчей

«Подводники» выиграли только три из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались один раз в истории. «Вильярреал» обыграл «Сивасспор» (5:3)

Прогноз

По нашему мнению, «Сивасспор» способен претендовать на очки в этом поединке. «Вильярреал» будет выступать не в основном составе. Предлагаем подстраховать свой выбор небольшой плюсовой форой. В случае, если хозяева уступят минимально, нас ожидает возврат, но при этом мы верим в то, что турки зацепятся за очки. Играем фору (+1) на победу «Сивасспора» с коэффициентом 1,76.